Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja eduskunnan puolustusvaliokunnan kokoomuslainen puheenjohtaja Ilkka Kanerva vaativat hallitusta viemään hävittäjähankinnat suunnitellussa aikataulussa eteenpäin.

”Vasemmistoliiton ja sdp:n eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat julkisuudessa esittäneet puolustusjärjestelmäämme ja siten maanpuolustustamme vaarantavia kantoja. Niissä on ehdotettu, että Suomi voisi lykätä tai supistaa hävittäjähankintaansa. Kriisitilanteessa edessä olisi katastrofi”, Orpo ja Kanerva katsovat yhteisessä kirjoituksessaan Turun Sanomissa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki linjasi Ylen kyselyssä toukokuussa, että hävittäjähankintaa voidaan lykätä ja sen lisäksi hävittäjähankinnan kokoluokkaa voidaan miettiä alaspäin. Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman muotoili samassa kyselyssä, että täytyy katsoa, että yhdessä linjattu suorituskyky saadaan niin pienillä kustannuksilla kuin mahdollista.

”Avoin ja kriittinen keskustelu on aina tervetullutta, mutta tätä keskustelua on käyty kaikkien puolueitten hyväksymissä turvallisuuspoliittisissa selonteoissa ja niihin on sitouduttu hallitusohjelmassa jo viiden vuoden ajan. Suomessa on avoimen keskustelun jälkeen ollut yksimielisyys hankkeen tarpeellisuudesta. Nämä ryhmäjohtajien kommentit eivät edusta heidän yhteistä hallitustaan, eivätkä eduskunnan selvää tahtoa”, Orpo ja Kanerva kirjoittavat.

Sanna Marinin (sd) hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että ”poistuvat strategiset suorituskyvyt korvataan täysimääräisesti. Hankintasopimus solmitaan vuonna 2021.”

Orpo ja Kanerva sanovat olevansa huolissaan ja korostavat, että uskottavasta maanpuolustuksesta on huolehdittava kaikissa suhdannetilanteissa.

”Suorituskykyiset monitoimihävittäjät mahdollistavat ilmapuolustuksen koko Suomen alueella. Modernit ilmavoimat ovat korvaamaton osa vahvaa, itsenäistä puolustusjärjestelmää, joka luo uskottavaa pelotetta. Niillä varmistetaan Suomen alueen koskemattomuus niin rauhan aikana kuin sodan syttyessä.”

Lue seuraavaksi: