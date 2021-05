Intian pääkaupungissa Delhissä on synkkä tunnelma. Kesäisen sinisen taivaan peittää krematorioista tuleva paksu musta savu ja ilma on savusta kitkerää. Ruumiita on kaduilla siisteissä jonoissa odottamassa polttovuoroaan ja sireenin äänet rikkovat muuten hiljaisen kaupungin. Apteekkien ulkopuolella on pitkät jonot, huudetaan ja jopa tapellaan lääkkeistä.

Täällä näyttää oikeasti siltä, kun terveydenhuolto romahtaa pandemian alta.

Vaikka tänään piti alkaa koko maan kattava rokotusohjelma kaikille yli 18-vuotaille, myydään eioota melkein kaikissa rokotepisteissä verkkovarausjärjestelmän mukaan.

Rokotteen saatavuutta suurempi huolenaihe on kuitenkin hapen loppuminen sairaaloista. Yksityisessä Batran sairaalassa kuoli tänään 12 ihmistä hapenpuutteen takia. Yksi uhreista oli lääkäri. Tragedia toistui aiemmin viime viikolla, jolloin 20 ihmistä menehtyi hapen puutteeseen. Maan korkein oikeus on määrännyt keskushallitusta priorisoimaan kriisin, mutta hapenpulan ennustetaan jatkuvan.

Rokotteesta on pulaa muissakin suurissa kaupungeissa, joissa tauti jyllää pahimmillaan. Mumbai on sulkenut melkein kaikki rokotuspaikat kokonaan.

Aiemmin rokotetta sai vain yli 45-vuotiaat mutta nyt sen saa teoriassa kuka tahansa täysi-ikäinen. Osavaltioiden pääministerit syyttävät rokotuksia valmistavia yrityksiä sen puutteesta. Venäläistä Sputnik-rokotetta saapui myös maahan tänään Moskovasta Hyderabadin kaupunkiin.

Delhiin jatkettiin ulkonaliikkumiskieltoa jälleen viikolla. Sulkutoimista huolimatta koronan leviämistä ei ole saatu kuriin ja maan tartuntaluvut kasvavat päivä päivältä. Todellisten tartuntojen sekä kuolonuhrien määrän uskotaan olevan huomattavasti ilmoitettua alhaisempi.

Huolestuttavaa on jättiosavaltioiden kuten 220 miljoonan ihmisen Uttar Pradeshin alhaiset raportoidut koronaluvut. Kuitenkin osavaltion sisällä uskotaan muhivan todellisen koronapommin, jota ei tulla saamaan kuriin vuosikausiin.

Monet maat ympäri maailmaa ovat kieltäneet Intiasta saapuvat matkustajat ja asettaneet maan lentosulkuun. Suomi ei ole vielä toistaiseksi ilmoittanut kantaansa. Ulkoministeriö on kehottanut välttämään Intiaan matkustamista.

