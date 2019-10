Keskusta torjuu opetusministeri Li Anderssonin (vas) avauksen kotihoidontuen sisarkorotuksen leikkaamisesta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Andersson ehdotti Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että yli 3-vuotiaista maksettava sisarkorotus poistettaisiin ja alennettaisiin sen sijaan varhaiskasvatusmaksuja edelleen.

”Kotihoidontuen sisarkorotus on osasyy varhaiskasvatuksen matalalle osallistumisasteelle, kun taas sen poistaminen toisi lisää lapsia varhaiskasvatuksen piiriin. Maksujen alentaminen kasvattaisi osaltaan työllisyyttä”, Andersson sanoo vasemmistoliiton nettisivuilla.

Nykyään sisarkorotus on Kelan mukaan 65,09 euroa kuukaudessa.

"Varhaiskasvatuksessa luodaan perusta lapsen myöhemmälle oppimiselle. Se myös tasaa tehokkaasti perhetaustasta johtuvia oppimiseroja. Tällä hetkellä suomalainen lapsi pääsee varhaiskasvatukseen eurooppalaista kaveriaan epätodennäköisemmin ja olemme merkittävästi muita Pohjoismaita jäljessä osallistumisessa. Tähän täytyy saada muutos."

Andersson sai heti tukea edeltäjältään, kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasoselta.

"Arvostan ⁦Li Anderssonin rohkeutta ajaa muutosta epätasa-arvoiseen järjestelmään, jossa pienten sisarusten kotihoito 'estää' vanhempia sisaruksia pääsemästä päiväkotiin. Varhaiskasvatus parantaa oppimistuloksia ja ehkäisee syrjäytymistä", hän tviittasi heti lauantaina.

”Sisarkorotus oli esillä perhevapaauudistuksessa. Kepu kaatoi sen silloin, nyt on mahdollisuus ajatella uudelleen”, Grahn-Laasonen sanoi viitaten viime hallituskauteen ja keskustan kantaan.

Keskusta tyrmää ja muistuttaa hallitusohjelmasta

Perhevapaauudistuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen viime kaudella, kun keskusta ilmoitti uudistuksen kaatumisesta. Keskiössä oli ennen kaikkea keskustalle tärkeä kotihoidontuki, jota kokoomus olisi halunnut porrastaa.

Syyskuussa keskustan johtoon noussut Katri Kulmuni selitti keskustan kantaa asiaan jo helmikuussa 2018. Hänen mukaansa sisaruslisän lakkauttaminen olisi ollut monikkoperheille vaikea. Hän huomautti, että Suomen syntyvyys laahaa.

”Halusimme kannustaa isiä, emme leikata äideiltä”, Kulmuni tviittasi tuolloin.

”Omassa mallissamme kotihoidontukea on esitetty porrastettavaksi 2 ikävuoden jälkeen.”

Kulmunin mukaan on väärin hyökätä kotihoidontuen kimppuun, kun ”työelämän sukupuolittuneisuus johtuu aivan muusta”.

"Isäthän voivat käyttää kotihoidontukea jo nyt. Käyttävätkö? Eivät, koska tienaavat enemmän. Jos palkkatasa-arvo toteutuisi, ei tällaista kiistaa ylipäänsä olisi."

Viikonloppuna keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen tyrmäsi Anderssonin ajatuksen tuoreeltaan. Hallitusohjelman valossa opetusministerin avausta voikin pitää yllättävänä. Honkonen muistutti hallitusohjelman kirjauksesta, jonka mukaan ”kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena”.

"Tästä pidetään kiinni. Nyt voimavarat olisi laitettava yhdessä sellaisen perhevapaauudistuksen tekemiseen, joka on perheille parannus, ei heikennys. Perheillä on myös tulevaisuudessa oltava vapaus itse valita, miten lastenhoidon järjestävät. Tarvitaan ratkaisuja, joilla yhä useammalla vanhemmalla on mahdollisuus esimerkiksi osa-aikatyöhön", Honkonen sanoi tiedotteessa sunnuntaina.

Sen sijaan Honkonen kiirehtii selvitystä mahdollisuudesta maksaa etuus suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle. Selvitys on kirjattu hallitusohjelmaan.

Myös reisjärveläinen ensimmäisen kauden kansanedustaja Mikko Kinnunen (kesk) tyrmäsi Anderssonin avauksen.

”Ei laiteta varhaiskasvatusta ja kotihoidontukea maailman lapsiystävällisimmissä maassa vastakkain. Suurperheissä monenikäisiä lapsia, he tarvitsevat vanhemman. Sisaruslisä tarvitaan! Osa-aikainen varhaiskasvatus tuo tasa-arvoa”, Kinnunen tviittasi.

”Pidän erikoisena”

Keskustan nouseva ensimmäisen kauden kansanedustaja Hilkka Kemppi asettui niin ikään vastustamaan Anderssonin ideaa.

”Tämä olisi järjetön suunta. Monilapsisia perheitä tulee kiittää ja kannustaa, ei lyödä raipalla”, Keskustaopiskelijoiden entinen puheenjohtaja Kemppi totesi Facebookissa sunnuntaina.

"Pidän erikoisena, että ministeri Andersson sekaantuu toisen vastuuministerin asioihin ehdottaessaan leikkausta sote-ministerin tontille ja lisäystä omalle tontilleen. Tästä ei ole yhdessä sovittu. Olisi sumuttamista parantaa perheiden asiaa varhaiskasvatuksessa heikentämällä samojen lasten sosiaalietuuksia", Kemppi tiivisti tiedotteessa maanantaina.

Kempin mukaan keskustalaisille on tärkeää se, ettei perhevapaiden uudistus ole tule oleman perheille leikkaus. Kemppi tarkensi kantaansa Ylen Ykkösaamussa torstaina. Hänen mukaansa sisaruslisien summa on 16 miljoonaa, eikä siitä ole ollut puhetta yhteisesti hallituksessa.

Anderssonin avaus on tulkittu yritykseksi puuttua kotihoidontukeen mutkan kautta. Kemppi totesi toivovansa, että näin ei ole ja huomautti, että asia on noussut esiin vain Anderssonin pohdinnassa.

Kemppi korosti ohjelmassa perheiden valinnanvapautta ja ihmetteli, miksi kokoomus ei perhevapaissa aja valinnanvapautta, kun puolue ajoi sitä niin vahvasti sote-uudistukseen. Opettajataustaisen Kempin mukaan kotihoidontuki ei ole este varhaiskasvatukselle.

Perussuomalaiset jyrkästi vastaan

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja, huhtikuussa eduskuntaan noussut Riikka Purra korosti niin ikään perheiden valinnanvapautta ja tyrmäsi Anderssonin idean.

”Emme missään nimessä kannata sitä, emmekä kannata myöskään sitä, että varhaiskasvatusmaksuja pitäisi edelleen alentaa, koska ne on jo poistettu kaikkein pienituloisimmilta. Varhaiskasvatuksessa on paljon muita ongelmia, mihin tarvittaisiin lisää resursseja”, Purra sanoi Ykkösaamussa.

Purra peräänkuulutti sen sijaan rahaa henkilökuntaan ja terveisiin rakennuksiin. Hänen mukaansa perussuomalaisten mallissa hoitovapaan osuutta parannetaan niin, että etuus on ensimmäisen vuoden ajan suurempi kuin tällä hetkellä.

Purran mukaan perustavanlaatuinen ongelma ovat maahanmuuttajaperheet, joissa naiset jäävät usein hoitamaan lapsia kotiin vuosikausiksi ja siksi asiaa pitäisi lähestyä maahanmuuttokysymyksenä, ei perhekysymyksenä.

Purra vastusti jyrkästi myös kaksivuotista esiopetusta, josta nykyinen hallitus aikoo järjestää kokeilun. Sen sijaan resurssit pitäisi laittaa Purran mukaan päivähoidon laatuun ja syrjäytymisen juurisyihin puuttumiseen.

Keskusta ja kokoomus sitä vastoin kannattavat kaksivuotista esiopetusta. Kemppi näkee kokeilun erittäin hyvänä ja painotti varhaista tukea lapselle syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Grahn-Laasonen totesi ajaneensa asiaa jo viime kaudella.

”Se on myös kokoomuksen virallinen kanta. Me kannatamme kaksivuotista esiopetusta ja olisimme valmiita etenemään siinä selkeästi nopeammin.”

Grahn-Laasonen uskoo, että uudistus kohentaisi oppimistuloksia ja Suomen PISA-tuloksia.

LUE MYÖS: