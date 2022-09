Presidentti Vladimir Putin joutuu kutsumaan reserviläiset hätiin jatkaakseen hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Osittainen liikekannallepano kertoo selvää kieltä Venäjän tilanteesta Ukrainassa, huomauttaa Britannian puolustusministeri Ben Wallace keskiviikkona julkaisemassaan lausunnossa.

Putin vakuutti maaliskuisessa tv-puheessaan, että ”reservien lisäkutsuja [palvelukseen] ei enää tule”. Asiasta muistuttaa CNN. Tänään Putin kuitenkin julisti Venäjälle liikekannallepanon, joka koskee taistelukokemusta omaavia reserviläisiä, kaikkiaan noin 300 000 kansalaista.

”Presidentti Putinin päätös rikkoa omat lupauksensa olla mobilisoimatta väestöä ja Ukrainan alueiden laiton liittäminen Venäjään ovat myönnytyksiä siitä, että hänen hyökkäyksensä on epäonnistumassa”, Wallace toteaa viitaten myös suunnitelmiin tekaistuista kansanäänestyksistä miehitetyillä alueilla.

”Hän ja hänen puolustusministerinsä ovat lähettäneet kymmeniä tuhansia omia kansalaisiaan kuolemaansa huonosti varustettuna ja huonosti johdettuna. Mikään määrä propagandaa ei pysty piilottamaan sitä tosiasiaa, että Ukraina on voittamassa tämän sodan, kansainvälinen yhteisö on yhtenäinen ja Venäjästä on tulossa globaali hylkiö.”

Tulkinta, jonka mukaan liikekannallepano kertoo Venäjän epäonnistumisesta ja yltyvästä epätoivosta, on yleinen. Hollannin pääministeri Mark Rutte on samoilla linjoilla kuin Wallace.

”Mobilisaatio ja kansanäänestysten vaatiminen Donetskissa ovat kaikki merkkejä paniikista. Hänen retoriikkaansa ydinaseista olemme kuulleet monesti, joten se jättää kylmäksi. Se on kaikki retoriikkaa, jonka tunnemme. Kehottaisin pysymään rauhallisena”, Rutte sanoi NOS-kanavalle viitaten myös Putinin ydinaseuhkailuihin.

BBC:n Venäjän-toimituksen arvostettu päällikkö ja kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg huomauttaa, että tähän asti Venäjän johto oli virallisesti väittänyt, että ”erikoissotilasoperaatio” Ukrainassa etenee suunnitelmien mukaan. Nyt tästä väitteestä on luovuttu: liikekannallepanolla Putin myöntää, että Venäjä tarvitsee taistelukentälle lisää sotilaita.

Epäonnistumisesta kertoo sekin, että liikekannallepano tiedetään Venäjällä erittäin epäsuosituksi ratkaisuksi, jota Putin onkin viimeiseen asti pyrkinyt välttämään. Yhdysvaltalaisen CNA-tutkimuslaitoksen Venäjä-tutkimusohjelman johtaja Michael Kofman arvioi äskettäin, että liikekannallepano, kuten myös sodanjulistus, sopimussotilaiden palveluksen pidentäminen ja varusmiesten laajempi käyttö rintamalla ”olisivat erittäin epäsuosittuja ratkaisuja, eivätkä mitään sellaisia, joita he haluavat tehdä”.

”Mutta Venäjän vaihtoehdot käyvät hyvin vähiin”, Kofman sanoi.

Keskiviikkona on jo raportoitu, että lennot Venäjältä ulkomaille on laajalti myyty loppuun kansalaisten yrittäessä poistua maasta.

Liikekannallepanon taustalla on rintamatilanteen kääntyminen Ukrainan eduksi. Ukrainan vastahyökkäys Harkovasta kohti Venäjän miehittämää Itä-Ukrainan Donbasia on edennyt niin menestyksekkäästi, että Venäjän arvioidaan jo pelkäävän Luhanskin alueen menettämistä.

Useat asiantuntijat ovat huomauttaneet, että liikekannallepano ei myöskään nopeasti ratkaise Venäjän ongelmia eikä välittömästi muuta rintamatilannetta ratkaisevasti. Muun muassa lisäjoukkojen varustus on kysymysmerkki.