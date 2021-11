Deltavariantti on tarttuu erityisen herkästi, ja Norjassa epäillään nyt, että sille on syntynyt uusi alatyyppi. Kuvituskuva.

Koronavariantit. Deltavariantti on tarttuu erityisen herkästi, ja Norjassa epäillään nyt, että sille on syntynyt uusi alatyyppi. Kuvituskuva.

Koronaviruksen mahdollinen uusi variantti, delta plus on herättänyt huolta Norjassa. Sen epäillään olevan vieläkin tarttuvampi kuin ärhäkkä deltavariantti, joka on tällä hetkellä Suomen valtavirus.

Ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoi tiedotustilaisuudessa, että Suomessa on todettu yksittäisiä tapauksia Norjan mahdollista muunnosta. Hän toppuutteli tulkintoja uudesta alatyypistä.

Delta plus saattaa tarttua ”hivenen hanakammin” kuin muut deltan alatyypit, mutta pääsääntöisesti on tärkeä muistaa, että viruksen variantteja syntyy koko ajan ja seurannan kannalta oleellista on se, että koronasta havaitaan tarkan jatkoanalyysin takia paljon sellaista, jota ei muiden virusten suhteen ole koskaan edes seurattu, Helve huomautti.

Pandemian aiheuttanut koronavirus on ”erityisen hanakka muokkautumaan oman rakenteensa vuoksi” ja siksi uusi variantteja voi syntyä jatkuvasti, Helve muistutti.

Kun kiinnitetään huomiota yksittäisiin variantin alamuotoihin, täytyy kertyä riittävästi seuranta-aikaa, jotta sen merkityksellisyyttä voidaan arvioida, Helve painotti.

”Tässä tilanteessa seuranta-aika on erittäin lyhyt”, Helve sanoi.

Hänen mukaansa missään ei vielä ole tietoa siitä, kuinka läpäisykykyinen mahdollinen uusi variantti olisi koronarokotteen suhteen. Tilannetta kuitenkin seurataan THL:ssä tarkasti.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki tyynnytteli tulkintoja. Hän huomautti, että asiasta on liikkunut vasta ”hyvin alustavia tietoja”, jotka puhuvat suhteessa ”melko pienestä erosta”.

”Haluaisin suhteuttaa sen siihen suurimpaan ikään kuin tuntemattomaan, joka meillä on tämän epidemian hillinnän ja mallintamisen suhteen, eli kontaktien määrä, joka sekin ilmeisesti vaihtelee eri väestöryhmissä hyvin paljon. Jos ajatellaan sitä, mikä aiheuttaa meille epävarmuutta ja syöttää korkeita tartuntalukuja, niin kyllä tämä kontaktien määrän ja ehkä laadunkin merkitys on hyvin paljon suurempi kuin tätä suuruusluokkaa olevan viruksen luonnollisen ominaisuuden mahdollinen muutos”, Voipio-Pulkki sanoi.

