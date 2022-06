Ville Niinistö (vihr), Sirpa Pietikäinen (kok) ja Silvia Modig (vas) julkaisivat tänään tiedotteen, jossa he ottavat kantaa Suomen hiilinielujen romahtamiseen.

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) mukaan metsät ja muut maat vapauttivat ilmakehään vuonna 2021 2,1 miljoonaa tonnia enemmän hiilidioksidia kuin mitä ne poistivat. Metsien hakkuut vaikuttavat negatiivisesti hiilinieluihin, sillä metsät ovat päävastuussa koko maankäytön hiilidioksidin sitomisesta.

Suomi on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuonna 2035. EU:n tasolla tavoite on vuodessa 2050.

Tiedotteen mukaan EU:n ilmastonsuojelusuunnitelmissa luotetaan siihen, että metsät sitovat hiilidioksidia auttaakseen EU:ta saavuttamaan kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet. Metsähakkuut ovat kuitenkin syöneet Suomen hiilinielut, ja se uhkaa koko Euroopan ilmastotavoitteita.

Lisää hiilinieluja

Pietikäisen mukaan suunta on nyt käännettävä.

”Metsäteollisuus on pitkään virheellisesti väittänyt, että pohjoismainen metsäpolitiikka olisi kestävällä tasolla. Nyt on selvää, ettei metsiemme käyttö ole kestävällä tasolla. Hiilinielujen määrää tulisi kasvattaa, ei vähentää Euroopassa ja Suomessa. Samalla vanhojen metsien kaataminen ja uusien istuttaminen tuhoaa herkkiä metsäekosysteemejä. Tämä suunta on nyt käännettävä”, Pietikäinen sanoo.

”Kaikkien EU-maiden tulisi lisätä hiilinieluja. Luonnollisten hiilinielujen ennallistaminen sekä kaiken maankäytön muuttaminen kestäväksi on ehto, jotta ilmastotavoitteisiin sekä myöhemmin hiilinegatiivisuuteen voidaan päästä. On myös tarpeen puuttua luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen”, Niinistö linjaa.

Modigin mukaan puun polttaminen lasketaan nollapäästöiseksi, vaikka metsien kaataminen vähentää niin paljon hiilinieluja, että se ei vähennä nettopäästöjä maankäyttösektorilla.

”Puuta tullaan aina polttamaan hieman, mutta metsien kaatamisen ja polttamisen miljardiluokan tukeminen uusiutuvan energian tuista ei ole kestävää. Ne tuet tulee käyttää aidosti uusiutuvaan energiaan”, Modig toteaa.

Euroopan parlamentti äänestää 12. syyskuuta täysistunnossa uusiutuvan energian direktiivistä. Äänestyksessä parlamentti päättää direktiivin sisällöistä. Ilmastoasiantuntijat sekä Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta suosittelevat puunpolton poistamista uusiutuvan energia direktiivistä.

LUE SEURAAVAKSI: