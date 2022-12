”Suurten yhtiöiden voittoja tulee karsia, ja kuluttajahinnat on painettava alas asettamalla hintakatto”, Johannes Yrttiaho sanoo. Hän kannattaa myös windfall-veron käyttöönottoa.

Sähkö. ”Suurten yhtiöiden voittoja tulee karsia, ja kuluttajahinnat on painettava alas asettamalla hintakatto”, Johannes Yrttiaho sanoo. Hän kannattaa myös windfall-veron käyttöönottoa.

Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho ehti ennen kansanedustajuuttaan toimia tiedottajana ammattiyhdistysliikkeessä ja aloittaa väitöskirjaurakan aiheenaan suomalaisen energiapolitiikan historia. Nykypäivässä energiapolitiikka on kuuma aihe, sillä Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan jälkeen energia on kallistunut ja monen suomalaisen sähkölasku on tapissa.

Pääministeripuolue SDP esitti viime viikolla hintakattoa sähkölle. Ehdotuksen mukainen hintakatto olisi 20 senttiä kilowattitunnilta ja rahoitettaisiin valtiovarainministeriön valmistelemalla windfall-verolla. Maanantaina selvisi, että hallitus ei juuri nyt pikatoimena edistä hintakattoa, joka etenee pidempään valmisteluun, vaan ensimmäisenä käyttöön olisi tulossa kertakorvaus kohtuuttomista sähkömenoista.

Yrttiahon mukaan SDP:n ehdotus oli auttamattomasti myöhässä ja syntynyt vasta painostuksen alla.

Hintasäätely olisi hänen mielestään tehokas toimi, jos se otettaisiin yhtiöiden voitoista.

”Ne yhtiöt, joilla on ydin- ja vesivoimaa, tekevät tällä hetkellä valtavaa voittoa, sillä sähkön tuotantokustannukset eivät ole nousseet. Etenkin puunjalostusteollisuuden yhtiöillä on omaa voimatuotantoa, jolla ne tekevät tiliä. Suurten yhtiöiden voittoja tulee karsia, ja kuluttajahinnat on painettava alas asettamalla hintakatto.”

Yrttiaho eri linjalla puolueen puheenjohtajan kanssa

Sähkön hintakattoa kohtaan on esitetty kritiikkiä, jonka mukaan hintakaton myötä katoaisi kannustin säädellä sähkön kulutusta. Sähkön käyttö voisi kasvaa suureksi ja aiheuttaa sähkökatkoja.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on Twitterissä ottanut kantaa asiaan ja näkee sähkökatkot todennäköisinä seurauksina hintakatosta ilman käyttörajaa.

Yrttiahon mukaan tämä ei ole realistinen huoli.

”Puolueettomien asiantuntijoiden mukaan kantaverkkoyhtiöllä on välineet huolehtia, että näin ei käy. Näitä välineitä pitää käyttää.”

”Suomessa energiayhtiöiden, työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin muodostama voimakeskittymä on vahva, ja ne valvovat isojen yhtiöiden etuja loppuun asti”, kansanedustaja katsoo.

Yrttiahon mukaan sähkön hintakatto tarvitaan välittömästi.

”Tämän sääntelyn olisi pitänyt olla jo puoli vuotta sitten valmiina. Täällä on ollut melko kyyninen asenne, että tehdään vasta sitten kun on pakko. Siinä näkyy yhtiövallan ote hallitusvallasta. Ei ole kyetty tekemään ratkaisuja, jotka vaarantaisivat yhtiöiden intressit”, Yrttiaho sanoo.

Yrttiaho ei pidä hallituksen tähän mennessä tekemiä tukitoimia riittävinä ja muistuttaa, että vasemmistoliitto on esittänyt keväästä asti suoraan sähkölaskuun vietävää tukea.

”Olen talousvaliokunnassa seurannut energiatilanteen kehittymistä ja tuet pienituloisille ovat täysin riittämättömiä. Esimerkiksi verovähennys kohdistuu suhteellisen hyväntuloisille. Pienituloisten tuessa oli 400 euron omavastuu, mikä on aivan liian korkea”, hän päättää.

LUE JOHANNES YRTTIAHON LAAJA HAASTATTELU: