Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen puuttuu kovin sanoin sote-uudistuksesta lauantaina kokoomuksen kuntavaaliohjelman takia nousseeseen äläkkään.

Kokoomus linjaa kuntavaaliohjelmassaan, että sotea tulisi kehittää nykyjärjestelmän pohjalta.

Sekä keskusta että pääministeripuolue sdp ovat reagoineet ja syyttäneet kokoomusta vastuuttomuudesta. Molemmat myös muistuttavat kokoomuksen olleen sotea valmistelemassa edellisellä hallituskaudella.

”Tähän asti lähes kaikki puolueet, myös kokoomus, ovat olleet hyvin yksimielisiä siitä, että nykyinen kuntien ja kuntayhtymien varaan rakentuva sote-järjestelmämme on tullut tiensä päähän. Kuntien varaan rakentuva sote-uudistus on myös kaatunut perustuslakivaliokunnassa. Asiakkaan kannalta epätasa-arvoisen ja taloudenkin näkökulmasta kestämättömän tilanteen korjaamiseksi on välttämätöntä siirtää soten järjestämisvastuu kuntia leveämmille harteille. Kokoomuksen näkemys on paitsi epäjohdonmukainen, myös vastuuton. Järjestelmän uudistamisen aika on nyt”, sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen katsoo tiedotteessaan.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puolestaan sanovat kokoomuksen puheiden ”särähtävän korvaan”.

”Vaaditte hallitukselta uudistuksia. Sitten samaan aikaan kuitenkin sanotte, että sote-uudistus pitäisi unohtaa. Ymmärrämme, että politiikan tekemisestähän siinä varmaan on kyse. Ja onhan sekin sanottava, että sote-uudistuksella ei varmaan ole paras mahdollinen kaiku suomalaisten keskuudessa. Olet ja olette puhuneet sote-uudistuksesta ”kuoliniskuna kunnille”. Uskomme Sinun tietävän, että jos joku oikeasti on kuolinisku, niin se on se, mitä te vaaditte. Ja se olisi kuolinisku nimenomaan ihmisten peruspalveluille”, he toteavat avoimessa kirjeessään kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle.

Lasse Lehtonen sanoo, ettei itse ymmärrä, miten palvelut sotessa paranevat, kun ”nykyrahat jaetaan uudestaan ja samalla rajataan rahoituksen kasvu hoidon tarpeen kasvua pienemmäksi”.

”Sote-ongelmissa on oikeasti kyse rahoituskriisistä, kun valtionosuuksien leikkaukset tuhosivat kuntatalouden. Palvelujen rahoitusvaje ei korjaudu uudella hallintoportaalla, vaikka päähallituspuolueet nyt niin uskottelevat”, hän kommentoi Twitterissä.