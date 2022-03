Kyberturvallisuuteen tulisi nyt panostaa huomattavasti aiempaa enemmän Venäjän Ukrainassa aloittaman täysimittaisen sodan seurauksena. Näin sanoo perussuomalaisten kansanedustaja ja entinen puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo Uuden Suomen haastattelussa.

Slunga-Poutsalo on nostanut aihetta esiin eduskunnan täysistunnoissakin, mutta varovaisesti, sillä aihe on herkkä julkisuuden kannalta.

”Kovasti meille vakuutellaan, että ollaan hyvin varustauduttu. Mutta itselläni on vanha it-tausta, niin sallinette, että epäilen asiaa. Kyllä meidän tulisi panostaa taloudellisesti paljon enemmän resursseja kyberturvallisuuteen.”

Esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskuksen resursseja pitäisi parantaa, hän katsoo.

”Kyllä me aika heikoilla olisimme, jos Anonymous olisi meidän vihollisenamme, eikä puolellamme, kuten nyt”, Slunga-Poutsalo sanoo.

Hakkeriryhmä Anonymous on julistanut kybersodan Venäjää vastaan ja tehnyt useita iskuja.

Kyberuhkiin varautuminen ulottuu monelle tasolle yhteiskunnassa, huomauttaa Slunga-Poutsalo. Se koskee niin kuntia, yrityksiä, järjestöjä kuin poliittisia puolueitakin. Slunga-Poutsalo muistuttaa Vastaamo-tapauksesta, joka kilpistyi inhimilliseen virheeseen.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan varapuheenjohtajanakin toimivan Slunga-Poutsalon huolena on myös informaatiovaikuttaminen. Kun taustalla on usea pandemiavuosi, jotka ovat pahentaneet yhteiskunnan polarisaatiota, yhdistelmä on myrkyllinen.

Katso videolta, miten Slunga-Poutsalo vastaa kolmeen kysymykseen.