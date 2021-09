Kainuun koronatilanne on ”vaikea”, sillä Kajaanin kaupunki on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja alueen tartunnanjäljitys on ruuhkautunut pahoin. Koronakoordinaatioryhmä esittää alueelle tiukkoja rajoituksia, kuten asiakastilojen käytön rajoituksia ja jopa sulkumahdollisuutta, mutta samaan aikaan ryhmä epäilee rajoitusten perusteita.

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kommentoi tilannetta Iltalehdelle. Hän huomauttaa, että pahentuneesta tilanteesta huolimatta sairaalahoidon tarve ei ole Kainuussa noussut: koronapotilaita on viime ajat ollut sairaalahoidossa samanaikaisesti 0-2 henkeä, mikä ”ei hetkauta mihinkään”.

Koukkari on pyrkinyt selvittämään, olisiko rajoituksille vaihtoehtoja, ja voisiko kaksi kertaa rokotetuille antaa eri oikeudet kuin muille – tai voisiko rajoitukset jopa purkaa kokonaan. Sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saadun tiedon mukaan tällaista vaihtoehtoa ei ole, Koukkari kertoo Iltalehdelle.

Hänen mukaansa nykytilanne on ”täysin paradoksaalinen”.

”Minusta on täysin käsittämätöntä, että voidaan pitää maata ja maapalloa vankina ja samaan aikaan keskustella siitä, onko rokotetta pakko ottaa. Ei tässä helvetti soikoon ole mitään järkeä”, Koukkari avautuu suorasanaisesti.

”Kahteen kertaan rokotetuilla pitäisi olla harrastuksissa, ryhmäliikunnassa ja muussa ei-lakisääteissä toiminnassa vapaa kortti kulkea ja harrastaa. En kohdistaisi heihin minkäänlaisia rajoituksia”, pandemiapäällikkö jatkaa.

Koronapassia ei ole Suomessa olemassa, mutta Koukkarin mukaan ”Kannasta voisi jokainen tulostaa koronarokotustodistuksen” asiointia varten.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä kertoi tiedotteessaan maanantaina, että tartuntoja on nyt pääosin 20-49-vuotiailla kainuulaisilla ja tartunnat leviävät erityisesti rokottamattomissa. Kainuun rokotekattavuudessa on ongelmia: 20-39-vuotiaiden ikäryhmässä on edelleen rokottamatta noin 5000 kainuulaista. Rokotuspuutteiden lisäksi epidemiatilanteen pahenemiseen on vaikuttanut se, että sosiaalisten kontaktien vähentämiseen vaikuttavia ohjeita ei kaikilta osin ole noudatettu.

