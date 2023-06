SDP:n pitkäaikainen taustavaikuttaja, puolueosasto Tölö Unga Socialisterin puheenjohtaja Tage Lindberg on jättänyt tehtävänsä puolueosastossa ja hänet on siirretty toistaiseksi syrjään myös työtehtävistään Suomen Ekonomisteissa.

MTV Uutiset kertoi maanantaina laajassa artikkelissaan, että SDP:ssä on käynnissä sisäinen selvitys Lindbergin asiattomaksi katsotusta toiminnasta puolueen piirissä toimineita nuoria naisia kohtaan. Useat naiset kertovat tapahtumista MTV:lle itse.

Lindberg on naisten kertoman mukaan tarjonnut useille nuorille naisille erikoislaatuisia yhteistyötarjouksia, joissa on muun muassa viitattu alastomuuteen ja rangaistuksiin, jos sopimuksen allekirjoittaja ei toimi kuten sovittua. ”Rangaistuksista päättää Tage, ja Marin on toteltava”, todettiin yhdessä sopimusehdotuksessa MTV:n mukaan. Vastineena Lindberg on luvannut edistää naisten poliittista uraa SDP:ssä.

Naiset ovat kokeneet Lindbergin toimintatavat ahdistavina ja sopimattomina. Tapaukset ajoittuvat MTV:n mukaan noin 10 vuoden ajalle ja aina tähän kevääseen asti. Lindbergin ei väitetä syyllistyneen rikoksiin.

Lindberg, joka muun muassa vuosina 2011–2013 toimi valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd) erityisavustajana, pahoittelee MTV:n haastattelussa, jos on aiheuttanut ahdistusta.

”Olen toiminut parhaan kykyni mukaan, ja katson, että kyse on ollut joka tilanteessa aikuisista ihmisistä. Kenenkään tahdon vastaisesti ei ole tehty yhtään mitään”, hän myös puolustautui.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoi MTV:lle puolueen aloittaneen sisäisen selvityksen, kun yksi naisista teki häirintäilmoituksen Lindbergistä.

Lindberg kertoi itse vetäytyvänsä SDP:n puolueosasto Tölö Unga Socialisterin puheenjohtajan tehtävistä. Suomen Ekonomit puolestaan kertoo Ylelle, että järjestössä on käynnissä selvitys tilanteesta ja Lindberg on toistaiseksi siirretty sivuun työtehtävistään.

Demarinuoret tuomitsee vallan väärinkäytön

Demarinuoret ottaa maanantaina julkaistussa tiedotteessaan kantaa asiaan. Tiedotteessa ei mainita Lindbergiä nimeltä, mutta sen otsikon mukaan häirintä ei kuulu politiikkaan.

”Demarinuoret tuomitsee kaikenlaisen häirinnän sekä vallan väärinkäytön paitsi omassa toiminnassaan myös puolueessa ja laajemmin yhteiskunnassa”, järjestö toteaa.

”SDP:llä kuten muillakin poliittisilla puolueilla on tässä peiliin katsomisen paikka. Meidän täytyy löytää keinoja purkaa rakenteita, jotka mahdollistavat puolueissa tapahtuvaa häirintää ja hankaloittavat siihen puuttumista. Politiikan täytyy olla turvallinen paikka toimia ihan jokaiselle”, Demarinuorten pääsihteeri Sara Salonen sanoo tiedotteessa.

Järjestö huomauttaa, että ”häirintä ja vallankäyttö politiikassa kohdistuu usein nimenomaan nuoriin”.

”Demarinuoret haluaa vaalia sekä määrätietoisesti vahvistaa turvallista poliittista toimintaympäristöä jokaiselle. Myös politiikassa on voitava vaikuttaa ilman pelkoa tai uhkaa häirinnästä. Se vaatii rehellistä työtä turvallisempien tilojen puolesta”, varapuheenjohtaja Emilia Kangaskolkka sanoo.

Demarinuorilla on tehtävään nimetyt ja koulutetut häirintäyhdyshenkilöt tapahtumissaan, ja järjestö kertoo myös kouluttavansa henkilöstöään häirintään puuttumisen varalta.

LUE MYÖS: