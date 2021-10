Maskia suositellaan käytettäväksi muun muassa joukkoliikenteessä sekä julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä päätettiin eilen torstaina hyväksyä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän laatima maskisuositus koskemaan koko Uuttamaata. Epidemiatilanne Uudellamaalla on kääntynyt huonompaan suuntaan useissa kunnissa.

Koko Uusimaa ottaa siis käyttöön saman maskisuosituksen kuin pääkaupunkiseutu. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli aiemmin tällä viikolla maskia käytettäväksi julkisissa sisätiloissa aina, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai jos henkilö ei ole sairastanut koronavirustautia edeltävien kuuden kuukauden aikana.

Maskia on myös syytä aina käyttää matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, mikäli henkilöllä on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Maskin käyttöä suositellaan rokotussuojasta huolimatta tilanteissa, joissa koronaviruksen tartuntariski ja leviämispotentiaali on kohonnut.

Näin ollen maskia suositellaan käytettäväksi joukkoliikenteessä sekä julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, uskonnollisissa kokoontumisissa sekä ravintoloissa. Suositukset koskevat kaikkia 12 vuotta täyttäneitä.

”Rajoitusten purkamisen myötä kasvomaskien merkitys koronavirusepidemian hallinnassa korostuu. On hyvä muistaa, että ne suojaavat myös muilta hengitystieinfektioilta. Kehotamme väestöä jatkamaan maskien käyttöä rokotussuojasta riippumatta joukkoliikenteessä, yleisissä sisätiloissa ja kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja tartuntariski on olemassa”, kertoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiedotteessa.

”Kasvomaskit ovat edullinen ja toimiva tapa suojata itsensä ja muut koronavirustartunnalta. Näyttää siltä, koronavirus kiertää keskuudessamme vielä pitkään ja joudumme sopeutumaan siihen, että epidemian kiihtymisvaiheita tulee jatkossakin”, kertoo tiedotteessa HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

