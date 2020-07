Riikka Pakarinen on toiminut niin politiikassa kuin edunvalvontatehtävissä.

Keskustalainen. Riikka Pakarinen on toiminut niin politiikassa kuin edunvalvontatehtävissä.

Keskustalainen. Riikka Pakarinen on toiminut niin politiikassa kuin edunvalvontatehtävissä.

Keskustan entinen europarlamentaarikko Riikka Pakarinen palaa politiikkaan valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) EU-erityisavustajaksi. Asiasta kertoi ensin STT ja Pakarinen vahvistaa tiedon Twitterissä.

”Olen todella innoissani ja kiitollinen mahdollisuudesta päästä tekemään jälleen työtä EU-asioiden ja Suomen etujen puolesta”, Pakarinen kirjoittaa.

Pakarinen on toiminut Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtajana vuodesta 2019. Aiemmin hän on toiminut pääministeri Juha Sipilän (kesk) avustajana EU-asioissa sekä europarlamentaarikkona kaudella 2009–2014. Lisäksi Pakarinen on toiminut Metsäteollisuus ry:n edunvalvontapäällikkönä.

LUE MYÖS: