Kaikki vanhuspalveluja tuottavat yksiköt eivät ole pystyneet täyttämään henkilöstön vähimmäismitoitusta. Mitoituksen alitti viime marraskuussa 82 toimintayksikköä.

Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Vanhuspalvelujen tila -seurannasta.

Vanhuspalvelulakiin vuonna 2020 säädetyn vähimmäismitoituksen tavoitteena on ollut iäkkäiden asumispalvelujen asiakas- ja potilasturvallisuuden ja laadun parantaminen. Lain ideana on ollut varmistaa hoitohenkilökunnan riittävä määrä ja osaaminen.

Vuoden 2021 alusta vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus on täytynyt olla vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohti, ja vuoden 2022 alusta se on ollut vähintään 0,6.

Huhtikuusta 2023 mitoituksen tulee olla 0,7.

Valvontaviranomaiset ovat huolissaan nykytilanteesta, kertoo Valvira. Pitkään jatkunut pandemia aiheuttaa riskin, että vanhuksia hoitavia työntekijöitä ei välttämättä ole riittävästi paikalla.

”Sekä yksityisten että julkisten palvelujen tuottajien velvollisuus on turvata ikäihmisen oikeus laadukkaaseen ja palvelujen tarpeen mukaiseen hoivaan ja huolenpitoon kaikkina aikoina”, korostaa Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo tiedotteessa.

Osa lisännyt henkilöstöä

Vanhuspalvelujen tuottajat ja kunnat ovat valvontaviranomaisten havaintojen mukaan kuitenkin ”ryhtyneet moniin toimenpiteisiin henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vanhuspalvelulain mukaiseksi ja omavalvonnan parantamiseksi.”

Valvontaviranomaiset ovat valvoneet vähimmäismitoituksen toteutumista THL:n vuosina 2020 ja 2021 toteuttamien seurantakyselyjen perusteella.

Viimeisimmät tiedot ovat vuoden 2021 seurantaan perustuvia.

”Valvira on yhdessä aluehallintovirastojen kanssa antanut kunnille ja palveluntuottajille runsaasti ohjausta ja neuvontaa vanhuspalvelulain muutosten toteuttamiseen. Positiivista on, että osa palvelujen tuottajista on pystynyt lisäämään henkilöstöä ja parantamaan sijaisjärjestelyjä”, Uusitalo kertoo.

Myös työn tarkoituksenmukaiseen organisointiin on hänen mukaansa kiinnitetty huomiota.

”Hoitohenkilöstön työaika kohdentuu enemmän asiakkaiden hoivaan ja huolenpitoon ja omavalvontaa on yksiköissä vahvistettu. Näyttäisi siltä, että kunnissa on valvottu mitoituksen toteutumista erityisesti ostopalveluissa. Alueilla on kuitenkin vaihtelua vähimmäismitoituksen toteutumisessa”, Uusitalo kertoo.

THL:n ylläpitämästä tietokannasta löytyvät tiedot kunkin yksikön tilanteesta ja siten myös mitoituksen alittaneista yksiköistä.

