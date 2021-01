Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen esittää kansanedustajien syytesuojan poistamista ainakin tietyiltä osin.

”Valheille ja vihalle ei pidä antaa tilaa, vaan siitä on asetettava vastuuseen, oli tekijä kuka tahansa. Esimerkiksi kansanedustajien syytesuoja on syytä poistaa ainakin viharikosten ja ihmisoikeusloukkausten osalta. On myös pohdittava ministerien ja kansanedustajien syyttämisluvan siirtämistä pois eduskunnalta, kuten puhemies Vehviläinen on esittänyt”, hän kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Ilkka-Pohjalaisessa.

Mäkynen perustelee ehdotustaan Yhdysvaltain viimeaikaisilla tapahtumilla.

”Suomestakin löytyy Trumpin toimintatapojen ja politiikan ihailijoita, jotka ottavat esimerkkiä toimintaansa rapakon takaa. Myös meillä tapahtuu jatkuvasti vihan ja valheiden viljelyä, jolla ihmiset asetetaan toisiaan vastaan. Tätä näkyy jo eduskunnassakin. Toimintatavat noudattavat kansainvälisiä kaavoja. Suomessa levitetyt salaliittoteoriat ovat huonoja käännöksiä ulkomaisista salaliittoteorioista. Suomessa salaliitot eivät ole vielä levinneet Amerikan tavoin, mutta poliittista väkivaltaa meilläkin on ja sitä ovat toteuttaneet tähän samaan konservatiiviseen fundamentalismiin kuuluvat liikkeet.”

Mäkynen sivuaa samaa aihetta myös Twitterissä, jossa hän nostaa esiin erityisesti perussuomalaiset.

”Perussuomalaisten riveistä nousee kerta toisensa jälkeen valheisiin ja vihaan perustuvia lietsovia kannanottoja. Trumpin ihailu on avointa. Näiden kritisoiminen ei ole äänestäjien kritisointia.”

