Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että hallituksen oma toiminta nakertaa luottamusta päättäjien toimintaan paljon enemmän kuin mikään opposition esittämä kritiikki.

Halla-aho viittaa maskisuositusta koskevaan keskusteluun. Pääministeri Sanna Marin (sd) myönsi eduskunnassa torstaina, että maskisuositusta ei keväällä annettu osittain siksi, että maskeja ei ollut.

”Hallitukselle on ominaista maalitolppien siirtely. Ministerit Pekonen ja Kiuru ovat toistelleet, että hallitus ei keväällä KIELTÄNYT ketään käyttämästä maskia ja että maski ei KORVAA käsi- ja yskimishygieniaa ja etäisyyttä. Ei kukaan ole sellaista väittänyt”, Halla-aho huomautti perjantaina Twitterissä.

”Suomi ei keväällä ollut varautunut pandemiaan. Ei tämä ollut tämän hallituksen vika. Mikään maa ei ollut varautunut. Suomi tunaroi maskien hankinnan kanssa, mikä epäilemättä johtui osaamattomuudesta mutta oli siinä tilanteessa inhimillistä”, hän jatkaa.

Halla-aho katsoo, että hallituksen ongelmana on se, ettei epäonnistumisia ja oman toiminnan epätäydellisyyttä voida myöntää.

”Hallituksella on kympin tytön syndrooma. Epäonnistumisia ja oman toiminnan epätäydellisyyttä ei voi myöntää. Kaikki muu on alisteista kasvojen säilyttämiselle, ja potaskan puhuminen on ok. Venkulointi on vaarallista. Ihmisiä on vaikea saada ottamaan maskisuositusta vakavasti, jos ensin on lähetetty kuukausikaupalla sellaista signaalia, että maskit ovat liioittelua, spektaakkelia, hyödytöntä ja ehkä jopa vaarallista.”

Kokoomus esitti perjantaina epäluottamusta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) maskiasian takia. Asiasta äänestetään keskiviikkona 14.10. klo 14 pidettävän täysistunnon alussa. Sanna Marin ilmoitti tuoreeltaan, että Kiuru nauttii luottamusta.

