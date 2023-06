Uuden hallituksen ohjelman mukaan Petteri Orpon (kok) hallitus pitää kiinni vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta. Luonnosuojeluliitto arvostelee hallitusohjelman ilmastotoimia kuitenkin erittäin kovin sanoin.

”Orpon hallitusohjelma kuumentaa ilmastoa ja pahentaa luontokatoa”, se toteaa tiedotteessaan.

Orpon hallitusohjelmassa on ympäristötavoitteita, mutta Luonnonsuojeluliiton mielestä niiden toteutuskeinoja ja rahoitusta pitää lisätä ja parantaa.

“Ohjelmasta löytyy myös rutkasti ilmastoa kuumentavia ja luontokatoa pahentavia toimia, joista kaikkia Luonnonsuojeluliitto ei pidä edes oikeudellisesti toteuttamiskelpoisina.”

Luonnonsuojeluliitto sanoo suoraan, että tuoreen hallitusohjelman perusteella näyttää siltä, ettei Suomi saavuta ilmastolakiin kirjattua hiilineutraaliutta vuonna 2035 tai EU:n ilmastovelvoitteita.

”Hallituksen täytyy lisätä ilmastotoimia erityisesti maankäyttösektorilla, liikenteessä ja maataloudessa, joissa olemme takamatkalla, sillä muuten hallitusohjelma jää pelkäksi ilmastoposeeraukseksi”, Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää kommentoi.

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola muistuttaa, että Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatisi hänen mukaansa selkeästi isompia keinoja.

”Valtion viimeiset vanhat metsät suojellaan, mikä on hieno uutinen. Tässäkin toteutuksen kunnianhimo on oleellista. Linjauksen kanssa ristiriidassa on kuitenkin se, että Metsähallituksen hakkuita aiotaan pitää ennallaan tai jopa lisätä. Lajien ja luontotyyppien uhanalaistuminen jatkuu, ellei luonnonsuojelun rahoitusta ja toimenpiteitä vielä lisätä hallituskauden aikana”, Veistola sanoo.

Hallitusohjelmassa ei sitouduta hiilinielujen pelastamiseen, joten Luonnosuojeluliiton mukaan on todennäköistä, että Suomi ei täytä omia eikä EU:n ilmastovelvoitteita. EU:n nieluasetuksen (LULUCF) osalta hallitus haluaa varmistaa, että tavoitteet ovat oikeasuhtaisuhteisia verrattuna muihin jäsenmaihin. Luonnosuojeluliiton mukaan ajatus olemassaolevien velvotteiden muuttamisesta on epärealistinen, sillä velvoitteet on juuri neuvoteltu vuoteen 2030 asti, eikä nieluasetusta olla tältä osin avaamassa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta arvioi, että hallitus näyttää paperilla pitävän kiinni vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta, mutta luopuvan siitä toimien tasolla.

”On hyvä, että edelleen keskitytään puhtaaseen energiantuotantoon ja teollisuuteen. Siellä missä lisätoimia kipeästi tarvitaan, kuten liikenteessä, ja hiilinieluissa, kuitenkin painetaan jarrua. Tämä ei ole menestyksen tie”, hän kommentoi omassa tiedotteessaan.