Valtiotieteen tohtori, turvallisuuspolitiikan tuntija Jukka Tarkka harmittelee Ahvenanmaan demilitarisoidun aseman ja ”puolueettomuuden” korostamissa tietyissä tuoreissa julkisissa puheenvuoroissa. Hän huomautti Yleisradion aamulähetyksissä torstaina, että sata vuotta sitten Neuvostoliiton ja Suomen välillä tehty sopimus itsehallintoalueen aseettomuudesta ”ei ole koskaan toiminut siinä tilanteessa, jota varten se on säädetty”.

Aina kun Ahvenanmaahan on liittynyt sotilaallista jännitettä, Suomi on ottanut vastuun valtioalueeseensa kuuluvan Ahvenanmaan puolustuksesta, kuten sen kuuluu, Tarkka selitti. Hän katsookin, että Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja puolueettomuuden korostamisesta voi kehittyä ”mainehaitta”, joka antaisi väärän kuvan saaren puolustustilanteesta.

”Suomen puolustus perustuu nimenomaan ajatukseen aseellisesta puolueellisuudesta Suomen puolesta, ja se koskee myös Ahvenanmaata”, Tarkka sanoi Ylellä.

Tarkka on pitkään vaatinut Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamista ja esitti muun muassa äskettäin blogissaan, että ”Moskovassa 1940 tehty Ahvenanmaa-sopimus pitää välittömästi siirtää historian tunkiolle”.

Ylen lähetyksessä hän nosti esiin demilitarisointia koskevien vuosien 1921 ja 1940 sopimusten erikoisimman piirteen: Neuvostoliiton (nykyisin Venäjän) oikeuden pitää Ahvenanmaan saarilla oma konsulinvirastonsa, jonka ”toimivaltaan, tavanomaisten konsulintehtävien lisäksi, kuuluu valvoa, että tämän sopimuksen 1 artiklassa määrättyjä, Ahvenanmaan saarten demilitarisointia ja linnoittamattomuutta koskevia sitoumuksia noudatetaan”.

Tämä on käytännössä lupa Venäjän sotilastiedustelulle saarilla, Tarkka ihmettelee.

”On aivan luonnoton ja älytön tilanne, että Venäjän konsulaatilla, joka on siviilivirasto, on Ahvenanmaalla sopimukseen perustuva oikeus harrastaa siellä sotilaallista tiedustelua. Se on varmaan maailman ainoa konsulaatti, jolla on sopimuspohjaisesti oikeus harrastaa sotilastiedustelua. Onko hullumpaa kuultu? Tämän takia siitä pitäisi päästä välittömästi eroon”, hän sanoi.

Tarkka iloitsi blogissaan siitä, että tämä ”historian kummajainen ei ilmeisesti häiritsisi Natoa”, jonka jäseneksi hakemiseen Suomi parhaillaan varautuu. Suomen suvereniteettia konsulaatti kuitenkin loukkaa törkeästi, hän katsoo.

”Varsinkin nyt, kun Venäjä on paljastanut todelliset kasvonsa, on kauheaa ajatella Kremlin nimeämien sotilasasiantuntijoiden liikkumista Ahvenanmaan maastossa”, hän kirjoitti.

Asiantuntijat: Konsulaatilla ei käytännössä suurta merkitystä tiedustelulle, jos mitään

Toisaalta sekä Tarkka että Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski toivat lähetyksessä esiin, että konsulaatin merkitys Venäjän tiedustelussa ei nykymaailmassa – ainakaan juuri tällä hetkellä – ole suuri.

Tarkan käsitys on, että konsulaatilla ”ei ole Venäjällekään mitään merkitystä enää”, joten sen ylläpito on lähinnä ”kiusantekoa” Suomea kohtaan. Hänen mukaansa Suomi voisi yksipuolisesti irtisanoutua suvereniteettiaan loukkaavasta sopimuksesta.

Saila Heinikoski sanoi lähetyksessä, että hän ei ”suurentelisi” konsulaatin merkitystä. Heinikoski viittasi tietoihin, että konsulaatin henkilökunta koostuisi tällä hetkellä konsulista sekä tämän puolisosta.

Heinikoski korosti, että Ahvenanmaan demilitarisointi koskee nimenomaan rauhan aikaa. Sodanuhan aikaisista toimista ei allekirjoittajamaiden välillä ole ollut vastalauseita, hän sanoi.

”Kun Ahvenanmaahan kohdistuu sotilaallista uhkaa, Suomella on oikeus ja velvollisuus Ahvenanmaata puolustaa ja myös olla sotilaallisesti läsnä.”

Hänen mukaansa demilitarisointisopimuksen purkamisesta pitäisi sopia Suomen ja Venäjän välillä, eikä Ahvenanmaan sopimusten rikkomista hänen mukaansa katsottaisi hyvällä.

”Sääntöpohjaisen oikeuden kunnioittaminen on ollut Suomelle tärkeää ulkopolitiikan näkökulmasta. Mainehaittaa voisi tulla, jos sopimuksista irtaudutaan”, Heinikoski opponoi Tarkan näkemystä.

Asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että Suomen puolustusvoimilla on demilitarisoinnista huolimatta kyky puolustaa Ahvenanmaata tehokkaasti.

Ahvenanmaan maakuntaneuvos ilmoitti tällä viikolla, ettei Ahvenanmaa ole tällä hetkellä käynnistämässä keskustelua asemansa muuttamiseksi tai Suomen armeijan läsnäolon lisäämiseksi alueella.