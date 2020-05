Asiantuntijat odottavat kauhulla Italian koronarajoitusten varovaisen purkamisen näkymistä sairastumistilastoissa ensi viikon jälkeen. Tunnettu milanolaisen Sacco-sairaalaan infektiosairauksien ylilääkäri Massimo Galli puhuu suoraan aikapommista.

”Meillä on käsissämme räjähdysvalmis pommi. Jos tartunnat lähtevät uudelleen nousuun, voimme unohtaa kakkosvaiheen ja kaikki voidaan joutua sulkemaan uudelleen”, hän sanoo La Repubblicalle.

Gallin ulostulon taustalla ovat Milanossa tällä viikolla julkistetut kuvat, joissa ihmiset kerääntyvät suurin joukoin esimerkiksi baarien edustoille ja myös ulkoilureiteille. Italia salli viime maanantaina ravintoloiden ja baarien take away -myynnin ja lenkkeilyn tietyin määräyksin. Italialaisten liikkumisrajoitukset pysyivät silti suurin piirtein ennallaan ja moni maakunta on määrännyt myös kasvomaskien käyttöpakon. Siitä huolimatta esimerkiksi milanolaiset ovat olleet liikkeellä myös ilman maskeja.

”Tämä on häpeällistä. Jos ihmisten käyttäytyminen ei muutu, minä suljen koko Milanon uudelleen”, Milanon pormestari Giuseppe Sala uhkaa.

Samanlaisia ihmisjoukkoja on nähty liikkeellä myös muun muassa Napolissa.

Gallin mukaan ongelma on se, että koronaviruksen itämisaika on keskimäärin 10-14 päivää, joten uudet tartunnat eivät näy tilastoissa heti.

”On masentavaa joutua selittämään tätä asiaa uudelleen ja uudelleen. Olemme edelleen syvällä terveydenhuollon kriisissä”, hän muistuttaa.

Galli varoittaa vaarallisesta kierteestä.

”Jos vastuuttomuuden kulttuurista ei päästä eroon, olemme todella vaikeassa tilanteessa. Toivon, että näin ei käy, mutta korostan, että kyseessä on toive. Meillä on nyt tilanne, jossa valtavat määrät koronaviruksen kantajia on lähtenyt liikkeelle.”

Myös Italian hätätilaorganisaation johtaja Angelo Borrelli varoitti perjantaina rajoitusten kiristymisestä uudelleen.

Koronaviruksien uhrien määrä nousi Italiassa perjantaina yli 30 000 ihmiseen. Uusia tartuntoja raportoitiin perjantaina 1 327.

Samaan aikaan Italian hallitukseen kohdistuu kovia paineita yritystoimintojen avaamiseksi. Toistaiseksi vain tehtaat ja rakennustyömaat ovat saaneet aloittaa toimintansa uudelleen. Erityisesti Pohjois-Italian itsehallintoalueet Alto Adige ja Friuli Venezia Giulia ovat ilmoittaneet avaavansa ”kaiken” jo ensi viikolla.

”Aiomme avata kaupat 11. toukokuuta ja loput liiketoiminnot 18. toukokuuta. Jos yrittäjät ja asiakkaat noudattavat määräyksiä, en näe tässä ongelmaa”, Friuli Venezia Giulian kuvernööri Massimiliano Fedriga sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Pääministeri Giuseppe Conte kertoi viikolla pohtivansa, voitaisiinko kauppojen, kampaamoiden ja ehkä jopa ravintoloiden avaamista kokonaan harkita jo 18. toukokuuta. Hallituksen virallisen suunnitelman mukaan ne on tarkoitus pitää suljettuina kesäkuun alkuun asti.