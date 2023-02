”Olen todella tyytyväinen, että eduskunta otti selkeästi kantaa translasten ja -nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi. Tämä asia on hoidettava kuntoon ensi hallituskaudella”, vaatii hallituspuolue vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Iiris Suomela viitaten eduskunnan lausumaan.

Translaki. ”Olen todella tyytyväinen, että eduskunta otti selkeästi kantaa translasten ja -nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi. Tämä asia on hoidettava kuntoon ensi hallituskaudella”, vaatii hallituspuolue vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Iiris Suomela viitaten eduskunnan lausumaan.

Uusi translaki on hyväksytty eduskunnassa lain toisessa käsittelyssä äänin 113–69. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi jatkossa henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksesta.

Uuden lain tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Jatkossa siis lääkärin lausuntoa ei enää tarvita.

Toinen merkittävä muutos on se, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuu. Suomi on saanut lukuisia huomautuksia, joissa nykyisen translain on katsottu rikkovan Suomea oikeudellisesti sitovia ihmisoikeusvelvoitteita.

Eduskunta päätti myös lausumasta, joka edellyttää, että valtioneuvosto arvioi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi sukupuolen vahvistamisessa.

Translakia käsiteltiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta. Valiokunta katsoi, että sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistus on kiireellinen ja välttämätön, ja puolsi hallituksen antaman lakiehdotuksen hyväksymistä eräin muutoksin.

Hallitusrivin rakoiltua valiokunnassa kokoomus sai mietintöön läpi pykälämuutoksen, jonka mukaan sukupuolen juridinen korjaaminen on mahdollista uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua edelliskerrasta.

Keskusta jakautui, 10 kokoomuslaista äänesti vastaan

Hallituspuolueista keskusta jakautui äänestyksessä, kun 13 äänesti vastaan ja 12 puolesta. Pääministeri Sanna Marin (sd) on aiemmin todennut, että keskustalla on täysistunnon mahdollisissa äänestyksissä translaista omantunnonvapaus. Keskusta irtautui hallitusrintamasta tosin jo valiokuntavaiheessa, mitä Marin aiemmin paheksui.

Oppositiossa kokoomus oli valtaosaltaan lain takana, joten hallituspuolueet saivat sen läpi kokoomuksen tuella. Kokoomuksessa 26 kansanedustajaa äänesti puolesta ja 10 äänesti muun opposition mukana vastaan. Lain torjumisen kannalla olivat kokoomuksessa muun muassa Arto Satonen ja Paula Risikko.

”Äänestin lain hylkäämisen puolesta. Pidän toki hyvänä, että sukupuolikyvyttömyysvaatimuksesta luovutaan. Sukupuoli ja sen vaihtaminen ei kuitenkaan ole ilmoitusasia”, Satonen tviittaa.

”Murheellinen ja järkyttynyt eduskunnan enemmistön päätöksestä”, tvittaa puolestaan kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Aivan päinvastaista mieltä on hallituspuolue vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela, joka iloitsee edistysaskeleesta ja vaatii, että seuraavaksi sukupuolen juridinen korjaaminen on mahdollistettava myös nuorille. YK:n ihmisoikeuskomitean huoli alaikäisten transnuorten asemasta jää Suomelan mukaan vielä ratkaisematta.

”Jokainen tietää oman sukupuolensa parhaiten itse. Tässä ollaan siis aivan vapaan ja liberaalin yhteiskunnan ytimessä. Siksi ihmettelen ja suren etenkin sitä, että niin moni kokoomuslainen äänesti translakia vastaan”, Suomela harmittelee tiedotteessa.

Suomela huomauttaa, että 17 Euroopan maata on mahdollistanut sukupuolimerkinnän korjaamisen myös nuorille. Tarkemmat ikärajat ja muut käytännöt vaihtelevat maittain.

”Suomi ei saa jäädä Euroopan takapajulaksi”, hän sanoo.

Ihmisoikeusjärjestöt kiittävät, työtä jäi

Maailman suurimman ihmisoikeusjärjestön Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Matti Pihlajamaa katsoo, että uusi translaki ”korjaa häpeäpilkun, josta Suomi on saanut pitkään kritiikkiä ihmisoikeustoimijoilta”. Hänen mukaansa väestötietojen sukupuolimerkinnän saa jatkossa korjattua nopeammin ja ilman nöyryyttäviä ehtoja.

”Translain uudistaminen on merkittävä ihmisoikeusharppaus, jonka puolesta olemme kampanjoineet transaktivistien kanssa yli 10 vuotta. Nyt on vihdoin juhlan aika!” hän sanoo tiedotteessa.

”Laki on kuitenkin kaukana täydellisestä. Suurimmat ihmisoikeuspuutteet liittyvät translasten ja -nuorten sekä muunsukupuolisten sivuuttamiseen. Työmme jatkuu, jotta tulevaisuudessa lainsäädäntö kunnioittaa myös heidän oikeuksiaan.”

Myös ihmisoikeusjärjestö Seta kiittää lain puolesta äänestäneitä kansanedustajia ja kaikkia uudistusta tukeneita.

”Ihmisoikeudet kehittyvät Suomessa tuskallisen hitaasti. Nyt itsemääräämisoikeus sukupuoleen toteutuu täysi-ikäisille ihmisoikeusnormien mukaisesti. On elintärkeää, että työ jatkuu alaikäisten oikeuksien varmistamiseksi”, sanoo Setan puheenjohtaja Pekka Rantala tiedotteessa.

Setan mukaan lapsen oikeuksien huomioimista ovat pitäneet esillä myös oikeuskansleri, eduskunnan apulaisoikeusasiamies, lapsiasiavaltuutettu sekä lukuisat lasten hyvinvointia ja terveyttä edistävät tahot. Sukupuolen juridisen korjaamisen kategorinen kieltäminen altistaa translapset ja -nuoret syrjinnälle ja väkivallalle, Seta huomauttaa.

”On hienoa, että kansanedustajien enemmistö ei taipunut transvastaisten toimijoiden pitkäkestoisen vihaa ja pelkoja lietsovan kampanjoinnin edessä. Tästä on hyvä jatkaa taistelua sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolesta”, sanoo Setan varapuheenjohtaja Alia Dannenberg.