Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen varoittaa, että Suomen uusi testausstrategia saattaa jättää korkean riskin ihmiset testausjonoon.

Lehtosen tulkinnan mukaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) testausstrategia tarjoaa testausta matalalla kynnyksellä kaikille mahdollisista koronaoireista kärsiville.

”Koronainfektion oireet ovat kuitenkin epäspesifisiä, sillä niihin kuuluvat niin hengitystieinfektion kuin mahataudinkin oireet sekä epäselvä väsymys tai kuume. Flunssakaudella tällaisia potilaita on päivittäin ainakin 50 000 päivässä”, hän huomauttaa Puheenvuoron blogissaan.

”Onkin varsin selvää, ettei STM:n tavoittelema maailmanennätys koronavirustestauksessa asukasta kohden tule vielä riittämään kaikkien oireilevien testaukseen. Uudessa testausstrategiassa melkoisena vaarana onkin se, että koronavirustartunnan korkean riskin henkilöt jäävät testausjonoon vähäriskisten henkilöiden viedessä testausresurssit”, Lehtonen jatkaa.

Korkean riskin henkilöitä ovat hänen mukaansa muun muassa palaavat matkailijat, jotka tällä hetkellä tuottavat noin puolet Suomessa havaituista tartunnoista.

”Valitettavasti riskimaissa matkailijoista testataan vain pieni osa. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuu päivittäin noin 1000 matkailijaa riskimaista, mutta testejä lentokentällä tehdään tällä hetkellä alle 500 viikossa. Helsingin satamissa testausta on elokuussa 2020 tehty satunnaisesti. Testauksen kohdentaminen niihin henkilöihin, jotka todennäköisesti levittävät koronaa, olisi kuitenkin paljon tehokkaampi koronan toisen aallon estämistapa kuin testauksen laajentaminen vähäriskiseen väestöön”, Lehtonen katsoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti koronatestausstrategiansa tällä viikolla. Ministeriön mukaan kapasiteettia, näytteenottoon pääsyä ja tulosten analyysinopeutta on alueellisesti parannettava. Lisäksi on STM:n mukaan huolehdittava, että kevään epidemiavaiheessa toteutetut toimet ovat käytössä myös mahdolisissa tulevissa epidemia-aalloissa. Lisäksi tarkoitus on vahvistaa tartuntaketjujen jäljitystä. Keskeinen viesti oli nostaa aikaisemman testausstrategian tavoittelema 10 000 päivittäisen testin testausmäärä 20 000 koronavirustestin päivätasolle eli kaksinkertaiseksi.

