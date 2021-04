Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen kiittelee valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) avausta tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista. Samalla Lehtonen huomauttaa, että esitys on ristiriidassa sote-hankkeen kanssa.

Vanhanen kertoi tällä viikolla Maaseudun tulevaisuudelle aikovansa esittää huhtikuun budjettikehykseen roimaa kymmenen miljardin sijoitusta kymmeneksi vuodeksi tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden lisäämiseen, jolla saataisiin Suomen talous selvästi nykyistä kovempaan kasvuun.

Lasse Lehtonen huomauttaa, että samaan aikaan hallituksen sote-esitys kuitenkin uhkaa toteutuessaan esimerkiksi yliopistosairaaloiden tutkimusrahoitusta.

”Vaikka Matti Vanhasen huoli tutkimuksen ja tuotekehityksen supistuvasta rahoituksesta Suomessa on sinänsä hyvin perusteltu, tulee valtiovarainministerin ehdotuksesta jälleen mieleen, että hallituksessa vasen käsi ei tiedä mitä oikea käsi tekee. Sanna Marinin hallituksen sote-esitys kun uhkaa toteutuessaan vakavasti myös yliopistosairaaloiden tutkimusrahoitusta”, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Lehtosen mukaan yliopistojen lääketieteelliseen tutkimukseen kohdistama rahoitus on 2010-luvulla vähentynyt samalla tavalla kuin muukin julkinen tutkimusrahoitus.

”Helsingin yliopiston professori joutuu käytännössä hankkimaan rahoituksen itse omilla apurahahakemuksillaan, sillä yliopistolla ei palkan lisäksi ole tarjota tutkijoille mitään perusrahoitusta. Huippututkijoista kuitenkin kilpaillaan maailmalla ja yksi rekrytointivaltti on juuri tutkimuslaitoksen tarjoama perusrahoitus ja infrastruktuuri tutkimukselle. Kun Suomen yliopistoissa ei ole sitä tarjolla, siirtyvät huippututkijamme Suomesta muualle, mikä näkyy sitten tutkimustoiminnan laadussa”, hän huomauttaa.

Lehtonen kertoo, että esimerkiksi HUSin ja Helsingin yliopiston Meilahden kampuksella käytetään lääketieteen tutkimukseen ja opetukseen nyt noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä noin 100 miljoonaa euroa on lääketieteellisen tiedekunnan eli yliopiston rahoitusta ja noin 100 miljoonaa HUSin rahoitusta.

“HUSin rooli on keskeinen mm. tutkimuksen infrastruktuurin (kliinisen tutkimuksen edellyttämät tilat ja laitteet) rahoituksessa. Soten rahoitusmallissa tutkimuksen rahoitusta – kuten ei yliopistosairaalankaan asemaa – ole kuitenkaan mitenkään huomioitu, mikä herättää nyt suurta huolta myös toiminnasta vastaavissa poliittisissa päättäjissä. Kun yliopistosairaalan huonoa asemaa sote-lainsäädännössä on HUSin taholta ihmetelty, on vastauksena sosiaali- ja terveysministeriöstä ollut, että ongelma on kyllä tiedossa, mutta yliopistosairaalaa koskevaa sääntelyä ei soten kiireellisen aikataulun vuoksi ole ehditty valmistella. Kiireitä ministeriössä aina riittää, eikä sotea toki ole valmisteltukaan vasta kuin vähän yli 10 vuotta”, hän sanoo.

