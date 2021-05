Oppositiopuoluen KD:n puoluevaltuusto arvostelee kannanotossaan kovin sanoin sdp:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin ehdotusta siitä, että kuntaveron pitäisi olla valtion tuloverotuksen lailla progressiivista eli sellaista, jossa verotus nousee tulojen mukaan.

”Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto on huolestunut pääministeri Sanna Marinin vero-osaamisesta. Nämä veroideat eriarvoistaisivat kuntia entistä enemmän. Enemmistö suurituloisista asuu etelän kunnissa, joiden tulopohjaa Marinin ehdotus edelleen parantaisi. Tällä hetkellä suurituloisilta kerätään verot valtionverotuksella ja jaetaan valtionosuusjärjestelmän kautta koko maahan Marinin ehdotusta oikeudenmukaisemmin. Verotusta kiristämällä eivät työnteko tai kuntien tulot lisäänny. Jos kaikki kunnat aiotaan pitää mukana kehityksessä, on syytä unohtaa Marinin ideat jäätelökesän unelmahöttönä”, kannanotossa sanotaan.

KD:n puheenjohtaja Sari Essayah katsoo, että Marinin hallitus voi jäädä kyseenalaisesti historiaan sälyttämällä suomalaisille neljä verotuksen tasoa, joita kaikkia se haluaa kiristää. Essayah tyrmää ajatuksen maakuntaverosta.

”Kun hallituksen suunnasta on vasemmisto ja vihreät todenneet, että sote tulee, jos tulee maakuntavero, niin keskustan herääminen katumapäälle tämän suhteen on myöhäistä. Jälleen kerran keskusta on maakuntamallin takia valmis vaarantamaan talouden suuren kuvan ja suomalaisten hyvinvoinnin”, hän sanoi omassa kannanotossaan.

Lisäksi Essayah ihmetteli Sanna Marinin halua kiristää kuntaveroa entisestään. Hän muistuttaa, että sote-uudistus toteutuessaan muuttaa kuntaverosta yli 60 % progressiiviseksi rahojen siirtyessä valtion kautta hyvinvointialueille.

Puolue ilmaisee samassa yhteydessä huolensa työllisyystilanteesta. Kannanotossa huomautetaan, että monella alueella työvoiman saatavuus on nousemassa isoksi yritysten kasvun ja kehittymisen esteeksi.

”Tilanne työvoiman saatavuudessa alkaa saavuttaa koronaa edeltävät mittasuhteet. Hallituksella on päätöksillään iso vastuu Suomen työllisyysasteen nostamisesta ja samalla bkt:n kasvusta. Tällä hetkellä monilla alueilla Suomessa työvoiman saatavuudessa on puutteita erityisesti hoiva-alalla, siivousalalla ja teollisuudessa. Hallin nurkkaan on turha investoida uutta sorvia, jos sille ei ole pyörittäjää”, puoluevaltuusto huomauttaa.

Hallituksen puoliväliriihessään päättämä TE-palveluiden siirto kunnille ei ole KD:n mielestä sellainen rakenteellinen työmarkkinauudistus, joka loisi aidosti uusia työpaikkoja.

“Muutoksen huono ajoitus, yhdessä meneillään olevien työllisyyden kuntakokeiluiden kanssa, saattaa jopa hidastaa työmarkkinoiden toimivuutta. Orastavan kasvun mahdollistajana korostuu juuri toimivien työmarkkinoiden rooli.”

