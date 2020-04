Ulkomaisia työntekijöitä pääsee toistaiseksi Suomeen vain tiukoin määriteltyihin työtehtäviin ja kahden viikon karanteeniolojen kautta. Akuutti työntekijätarve ulkomailta on maatalouden ja puutarha-alan istutus- ja kylvötöissä.

Tiukka linja. Ulkomaisia työntekijöitä pääsee toistaiseksi Suomeen vain tiukoin määriteltyihin työtehtäviin ja kahden viikon karanteeniolojen kautta. Akuutti työntekijätarve ulkomailta on maatalouden ja puutarha-alan istutus- ja kylvötöissä.

Hallitus on linjannut välttämättömiksi katsottujen toimialojen tehtävät, joita tekemään Suomeen saa tulla ulkomailta ulkorajojen sulkemisesta huolimatta. Hallituksen hyväksymässä listauksessa on yhdeksän toimialaa ja niiden alla tarkempia erittelyjä välttämättömiksi katsotuista työtehtävistä.

Valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan, että kaksi viikkoa sitten asetetun viranomaistyöryhmän arvion mukaan välttämättömiä ulkomaista työvoimaa edellyttäviä työtehtäviä on erityisesti 1) maa-, puutarha- ja kalataloudessa, 2) elintarvikealalla, 3) energiahuollossa, 4) meri- ja valmistavassa teollisuudessa, 5) rakentamisessa, 6) liikenne- ja viestintäalalla, 7) kemianteollisuudessa, 8) lääketeollisuudessa ja terveysteknologialalla sekä 9) metsäsektorilla.

Suurimpana murheena ulkomaisen työvoiman saannin merkittävästä hankaloitumisesta on pidetty esimerkiksi viljelijöiden ja puutarha-alan kausityövoiman saantia. Näillä aloilla Suomessa toimii satokauden aikana tyypillisesti 15 000-16 000 ulkomaista kausityöntekijää esimerkiksi Ukrainasta ja Venäjältä.

Hallitus linjasi samalla reunaehdot sille, että maatalousalalle saadaan huoltovarmuuden kannalta oleellinen 1 500 ulkomaisen kausityöntekijän ydinjoukko. Tiedotteen mukaan maa- ja metsätalousministeriö informoi toimijoita maahantuloon liittyvistä toimenpiteistä pikaisesti tarkemmin.

”Kausityöntekijöitä on runsaasti erityisesti alkutuotannon tehtävissä. Keväällä Suomeen tuleva työväki muodostaa ydinjoukon. Nämä kausityöntekijät ovat jo pitkään hoitaneet kasvukauden käynnistämiseen vaadittavat työt ja varmistaneet, että tilalle keväällä ja myöhemmin kasvukaudella tulevien vähemmän kokeneiden työntekijöiden on turvallista työskennellä tehtävissään”, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan rajan ylitykset on kaikissa tehtävissä perusteltava erittäin tarkasti. Työnantajan tehtävänä on perustella erillisellä lomakkeella, että työtehtävä on työryhmän arviossa tarkoitetusti huoltovarmuuden tai toimialan kannalta välttämätön.

Työnantajan tulee toimittaa lomake työntekijälle työtehtävien välttämättömyydestä esitettäväksi rajavartioviranomaiselle rajanylitystilanteessa. Rajaviranomaiset tekevät päätökset maahan pääsystä tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Työtehtävän välttämättömyyden lisäksi normaalien maahantulon edellytysten pitää täyttyä.

”Saapuville työntekijöille toimitetaan koronaan liittyvät turvaohjeet etukäteen. Kaikki maahan tulevat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Työnantajien vastuulla on järjestää kuljetukset saapumispaikasta karanteenipaikkaan”, tiedotteessa kerrotaan.

Huoltovarmuuden kannalta akuutit tai toimialan toiminnan kannalta kriittiset työtehtävät aloittain:

Maa-, puutarha- ja kalatalous

–kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon ja terveyden kannalta välttämättömät työt

–kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa, ml. rehuntuotanto

–ammattikalastuksen työt

–välttämättömät työt maatalous- ja puutarhatuotannolle suoria palveluja tuottavissa yrityksissä ja yhteisöissä (esim. elintarvikkeiden jatkojalostus, koneiden korjaus jne.)

Elintarvikeala

–erityisasiantuntemusta vaativat koneiden ja laitteiden asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät

–alan eri sektoreiden teollisuuslaitosten erityisasiantuntemusta vaativat auditoijat ja sertifioijat

Energiahuolto (ml. ydin- ja säteilyturvallisuus)

Energia-alan (kuten kaukolämmön, sähkön, kaasun (sis. nesteytetty maakaasu, LNG), öljytuotteiden sekä kotimaisten polttoaineiden jakelu, siirto ja tuotanto) seuraavat tehtävät:

–erityisasiantuntemusta vaativat huolto- ja korjaustyöt (ml. vuosihuollot ja laitehuollot)

–erityisasiantuntemusta vaativat koestus- ja koekäyttötyöt

–yllä mainittuihin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat valvonta- ja tarkastustehtävät

Erityisesti ydinvoima-alalla seuraavat tehtävät:

–tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset

–ydinvoimalaitosten polttoaineenvaihtotyöt (vuosiseisokit) ja näihin liittyvät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet

–ydinvoimalaitoksen käyttöönottoon liittyvät tehtävät, kuten järjestelmien asennukset, testien viimeistely, polttoaineenlataus ja laitoksen käynnistäminen

–ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät tarkastustehtävät.

Meri- ja valmistava teollisuus

–hankintaketjussa laajasti vaikuttavat järjestelmien, laitteiden ja tuotantolinjojen asennukseen ja auditointiin liittyvät tehtävät

Rakentaminen (ml. vesihuoltolaitokset)

–sairaalalaitteiden erikoisasentajat ja –asiantuntijat

–sairaaloiden sähköjärjestelmien erikoisasentajat, koneiden ja laitteiden kiireelliseen huoltoon ja kunnossapitoon sekä automaatiojärjestelmien ylläpitoon liittyvät erityisasiantuntijatehtävät

–muun kriittisen infran kiireellinen erityisasiantuntemusta vaativa hoito ja ylläpito: väylät, sähkö, erityisasiantuntemusta vaativa lämpö, tietoliikenne, jätehuolto

–energiantuotantolaitosten erikoisosaamista edellyttävät kiireelliset ylläpito-, korjaus- ja huoltotehtävät

Liikenne- ja viestintäala (pl. tavara- ja rahtiliikenne, joka jatkuu kaikilla rajoille)

–sähköisten viestintäpalvelujen ja viestintäverkkojen käytettävyyteen ja saatavuuteen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät

–huoltovarmuuteen ja ulkomaankauppaan liittyvien kuljetusten jatkuvuuteen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät (meri-, ilma-, raide- ja tieliikenne ja logistiikka)

–elintärkeän tai muuten välttämättömän infrastruktuurin parissa työskentelevät erityisasiantuntemusta vaativa henkilöstö

Kemianteollisuus (ml. muovi ja kumi)

–IT-järjestelmiin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät (ml. tuotannonohjaus- ja automaatiojärjestelmiin liittyvät työtehtävät)

Lääketeollisuus ja terveysteknologia-ala

–lääketeollisuuden, laboratorioiden ja terveydenhuollon laitteiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät

–uusien laitteiden asennukseen ja käytön koulutukseen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät

–sairaalalaitteiden (mm. MRI/CT/Gammakamerat, potilasvalvontalaitteet, keskusvalvomot, hengityskoneet, anestesian antolaitteet, tietojärjestelmät, kardiologian tuotteet, keskoskaapit ja ultraäänellä toimivat kuvantamislaitteet) erityisasiantuntemusta vaativat huolto- ja korjaustehtävät

Metsäsektori

–metsän istutus- ja kylvötehtävät, metsätaimitarhoilla tehtävä työ