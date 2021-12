Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen pitää mahdollisena, että Venäjä aloittaa sotatoimet Ukrainassa. Se ei hänen mukaansa ole tässä vaiheessa kuitenkaan vielä todennäköistä.

”Jos sotatoimet siellä käynnistyvät ja sillä olisi heijastusvaikutuksia myös Itämerellä. Se on mahdollista, mutta ei tässä vaiheessa vielä todennäköistä. Jos katsotaan Venäjän näkökulmasta, heille kyse on isosta geopoliittisesta asiasta, jos Ukraina ja Valko-Venäjä menetetään”, Kivinen arvioi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Hän korosti samalla, että Suomen välittömässä läheisyydessä ei ole mitään sellaista tapahtumassa, mistä pitäisi huolestua.

”Suomeen ei kohdistu välitöntä uhkaa.”

Perjantaina julkistettua päätöstä amerikkalaisten F-35A-monitoimittajahävittäjien hankinnasta Kivinen kommentoi sanomalla, että ”sillä rahalla, mitä tähän käytetään lopputuloksena saadaan varmasti paras mahdollinen paketti”.

Itse hävittäjien hinnaksi tuli koko hankinnasta 4,7 miljardia. Muu osa 8,4 miljardin hinnasta on käyttökuluja. Kivisen mukaan hintaa saatiin painettua kilpailutuksen aikana paremmaksi.

”F-35 on viidennen sukupolven hävittäjä. On myös muistettava se, että tällä koneella on suurin kehityspotentiaali siellä elinkaaren toisella jaksolla. Pakettin on mitoitettu sillä tavalla, että koko Suomea kyetään puolustamaan. Ympäristössä on erilaista sotilaallista potentiaalia, joka ei sinänsä ole uhka, se muuttuu uhaksi sitten, kun joku päättää sitä käyttää”, hän muotoili.

