Entinen pääministeri, keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen katsoo Ylen A-studiossa, että Suomen energiariippuvuus Venäjästä vähenee ja suunta on oikea, vaikka riippuvuutta edelleen onkin.

Vanhanen sanoo, ettei koko uransa aikana ole havainnut mitään energiapainostusta Venäjältä.

”Jos Venäjä joskus yrittäisi esimerkiksi kaasulla, joka on yli 40 vuotta tullut ilman päivänkään häiriötä Suomeen, mutta jos sillä joskus ruvettaisiin uhkaamaan, niin se bisnes loppuisi. Emme voi jäädä sen varaan, että joku poliittisesti säätäisi sitä kaasuhanaa”, Vanhanen sanoi Venäjää ja energiaa käsittelevässä lähetyksessä.

”Arvioni mukaan Venäjälle käy aika huonosti, kun ylipäätään maailmassa fossiilisesta energiasta päästään eroon”, Vanhanen sanoi.

Vihreiden varapuheenjohtaja ja tuleva puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela taas näki, että energian elintärkeys lisää houkutusta käyttää sitä poliittisena painostuskeinona. Suomelan mukaan todennäköisyys tapahtumakululle ei ole suuri, mutta uhka on otettava vakavasti.

”On tunnistettu, että Venäjän johto ei ole välttämättä poliittisesti vakaa tulevina vuosikymmeninä. Voi hyvinkin tulla joku kriisi, Yhtenäinen Venäjä -puolueen kannatuskriisi, ja siinä yhteydessä syntyy ikään kuin insentiivi lähteä toimimaan aika arvaamattomasti. Jos meille niinkin elintärkeä asia kuin lämpö ja sähkö on liikaa riippuvaista Venäjästä, niin kyllähän se on meille suuri ongelma”, Suomela sanoi.

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen totesi, että energiariippuvuutta on.

”Tämä on asia, jossa rahoitamme Venäjää miljardeilla. Rahoitamme monia muitakin diktatuureja öljykaupassa myöskin. Se on yksi syy, miksi on järkevää mennä siihen, että tuotamme Euroopassa oman energiamme.”

Mykkänen nosti esiin ydinvoiman ja sen, että Saksan riippuvuus maakaasusta johtuu myös maan kielteisestä ydinvoimalinjasta. Tässä suhteessa Saksa toimii Mykkäsen mukaan väärässä järjestyksessä.

