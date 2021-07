Sdp:n kansanedustaja, HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén nostaa Twitterissä esiin Suomen rokotuskattavuuden.

”Tehokkainta olisi kertoa kuinka suurella osalla väestöstä EI ole kahden rokoteannoksen antamaa suojaa. Tänään tuo luku on 73,2% väestöstä”, Lindén tviittaa viitaten keskiviikkoiseen lukuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n johtaja Taneli Puumalainen arvioi, että Suomi on kenties muita EU-maita alttiimpi koronaviruksen deltamuunnoksen leviämiselle.

Lindén kertoo myös saavansa nyt toisen koronarokotteen.

”Olen iältäni 69. En ole viivytellyt enkä etuillut, vaan jonottanut vuoroani. Kerron tämän vain siksi, että suomalaisista 72% ei ole vielä kahden rokotteen antamassa suojassa. Siksi tarvitaan yhä rajoituksia tässä epidemian leviämistilanteessa”, Lindén tviittaa.

Lindén kannattaa useassa tviitissään rajoitusten kiristämistä uudelleen.

”Rajoitusten lieventäminen itsessään ja sen laukaisema ’korona on ohi’-tunnelma muuttivat ihmisten käytöstä ja tulos on tässä: epidemia kiihtyy rajusti, koska rokotussuoja ei ole vielä riittävä. Pakko on taas kiristää rajoituksia”, hän kirjoittaa.

Koronatartunnat ovat olleet Suomessa tänä kesänä selvässä nousussa. Rokotusten etenemisen seurauksena sairaalahoito ei kuitenkaan ole kuormittunut.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoo Uuden Suomen haastattelussa, että tartuntojen alas painaminen vaatisi hallitukselta hyvin järeitä toimia. Salminen kysyy, ovatko järeät toimet nyt perusteltuja.

Hallitus on tänään torstaina kiristämässä kiihtymisalueiden ravintolarajoituksia, mutta Salmisen mukaan tartuntojen alas painaminen tarkoittaisi paikkojen laittamista kokonaan kiinni.

