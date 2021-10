Talouspolitiikka sekä EU:n elvytys- ja tukipaketit veivät pääosan huomiosta, kun eduskusta keskusteli keskiviikkona valtioneuvoston EU-selonteosta. Keskustelussa sivuttiin kuitenkin myös turvallisuuspolitiikkaa, jonka uudet vaatimukset ovat parhaillaan tarkastelussa niin Euroopan unionissa kuin läntisessä puolustusliitto Natossa.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi korosti esittelypuheenvuorossaan, että EU:ta on jatkuvasti kehitettävä.

”On vahvistettava strategista toimintakykyä ja kriisinsietokykyä, mihin liittyy keskeisesti strategisen autonomian tavoite. Myös ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintakykyä on vahvistettava. Jäsenvaltioiden välinen koordinaatio sekä EU:n kyky nopeaan toimintaan ovat keskeisiä vastaavissa tilanteissa kuin se, joka elokuussa koettiin Afganistanissa. Kriisitilanteissa EU:n pitää pystyä toimimaan myös yksin”, Hassi linjasi valiokunnan puheenjohtajana.

Oppositiopuolue kokoomus ja hallituspuolue vasemmistoliitto toivat omissa ryhmäpuheenvuoroissaan esiin tyystin erilaiset näkemykset EU:n ja Naton suhteiden kehityksestä. Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo linjasi kokoomuksen puheessa, että Suomen tulee tukea EU:n kehittämistä vahvemmaksi ulko-, turvallisuus- sekä puolustuspoliittiseksi toimijaksi.

”Pitkällä aikavälillä meidän tulee pyrkiä yhdistämään EU:n ja Naton tehtäviä turvallisuuspolitiikassa”, Wallinheimo sanoi.

Vasemmistoliitto oli täsmälleen eri mieltä.

”EU on ennen kaikkea rauhan unioni. EU:n alkuperäisenä tavoitteena on lopettaa pysyvästi Euroopan maiden väliset toistuvat ja tuhoisat sodat. Siksi ajatukset Euroopan omasta armeijasta eivät ole kannatettavia. Tärkeää on myös, että EU ja sotilasliitto Nato pidetään toisistaan erillään”, puolueen kansanedustaja Merja Kyllönen sanoi ryhmäpuheenvuorossa.

Eeva Kalli linjasi keskustan ryhmäpuheessa, että Euroopan unionin vahvistaminen turvallisuus- ja puolustusyhteisönä on maamme etu.

Valtioneuvoston selonteossa todetaan samoin, että Suomi tukee EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamista ja kehittämistä. EU:n on pystyttävä kantamaan vastuuta omasta ja lähialueidensa turvallisuudesta, hallitus linjaa.

Natosta, johon valtaosa EU-maista kuuluu, selonteossa todetaan seuraavasti.

”EU:n ja Naton toimiva yhteistyö on Suomen etu. EU:n ja Naton välisen yhteistyön on oltava kummankin osapuolen kannalta hyödyllistä ja luonteeltaan toisiaan täydentävää. EU:n turvallisuusja puolustusyhteistyön kehittäminen hyödyttää myös Natoa eurooppalaisen turvallisuuden ja eurooppalaisten suorituskykyjen vahvistuessa. Erityisen hyödyllistä on yhteistyö hybridi- ja kyberkysymyksissä, digitalisaatioon ja murrosteknologioihin, kuten tekoälyyn, liittyvissä kysymyksissä sekä sotilaallisen liikkuvuuden edistämisessä. Suomi edistää Euroopan turvallisuutta vahvistavaa EU:n ja Naton välistä yhteistyötä sekä transatlanttista yhteistyötä myös globaaleissa kysymyksissä, kuten terveysturvallisuuden vahvistamisessa.”

