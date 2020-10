Helsinki-Vantaan lentokentällä on hiljaista.

Finavian lentoasemien matkustajamäärä väheni tämän vuoden syyskuussa 90 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Helsinki-Vantaalla pudotus oli tätäkin suurempi, peräti 92 prosenttia, ilmenee Finavian syyskuun tilastoista.

”Lentoalan ahdingolle ei näy loppua. Helsinki-Vantaan asema Aasian ja Euroopan välisen lentoliikenteen solmukohtana ja merkittävänä eurooppalaisena lentokenttänä on koronapandemian vuoksi vaarassa”, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki tiedotteessa.

Helsinki-Vantaan kansainvälisten vaihtomatkustajien määrä laski peräti 95 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Lentokenttäkohtaisesta tilastosta näkee, että Pohjois-Suomen kentillä kansainvälisten matkustajien prosentuaalinen pudotus on vielä tässä vaiheessa vuotta melko pieni: Rovaniemellä 6,9 prosenttia (lukumäärällisesti 48 585 matkustajaa), Kittilässä 7,7 prosenttia (77 023). Kuusamossa kansainvälisiä matkustajia on käynyt tänä vuonna jopa 4,6 prosenttia viime vuotta enemmän, lukumäärällisesti 22 818. Myös Enontekiössä kansainvälisiä matkustajia on ollut 23,1 prosenttia viime vuotta enemmän (5 258).

Kotimaisten matkustajien määrät ovat joka kentällä romahtaneet (paitsi Porissa, jossa kotimaan reittiliikenne oli pysähdyksissä suuren osan vuotta 2019).

”Helsinki-Vantaalla on töissä 20 000 ihmistä 1 500:n eri yrityksen palveluksessa. Heidän työpaikkansa ovat nyt uhattuina. Kyse on myös muista matkailualan palveluksessa työskentelevistä ihmisistä, joita on ympäri Suomea 140 000”, Mäki sanoo tiedotteen mukaan.

Lentoliikenne ja matkailu ovat Suomen talouden moottoreita. Niiden osuus bruttokansantuotteesta on liki kolme prosenttia. Lentoalan kerrannaisvaikutukset esimerkiksi palvelu-, kuljetus- ja rakennusalaan ovat merkittävät. Finavian lentoasemien kautta kulkeneen lentorahdin määrä väheni syyskuussa 55 prosenttia.

