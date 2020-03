Poliisi on aloittanut Uudenmaan liikkumisrajoituksen valvonnan viime yönä yhteistyössä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

Poliisi aloitti Uudenmaan liikkumisrajoituksen valvonnan viime yönä yhteistyössä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Liikkumisrajoituksen valvontaa on toteutettu yön ja aamun aikana tarkistuspisteillä sekä liikkuvan valvonnan avulla.

Uudenmaan maakuntarajan tarkastuspisteelle on saapunut lauantaihin kello 9.00 mennessä 3152 ajoneuvoa, joista 121 on jouduttu käännyttämään. Valmiuslain rikkomisesta on tähän mennessä annettu vain yksi sakko.

”Ihmisten suhtautuminen sulkupisteillä on ollut ymmärtäväinen eikä erityisiä kiistatilanteita ole ollut”, operaation yleisjohtaja ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.

Yksi pysäytetyistä on sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas).

”On tämä. Historiallista. Hyvinkäällä ohjattiin motarilta ylös ramppiin ja kysyttiin mihin on matka. Sain jatkaa Hämeen puolelle kotiin yöksi. Aikamoista”, hän kertoo Twitterissä.

Junissa on poliisin mukaan ollut vähän matkustajia ja tarkastukset ovat sujuneet rauhallisesti. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen joutui tarkastuksen kohteeksi junassa lauantaiaamuna.

”Poliisit olivat asiallisia ja ystävällisiä, mutta kyllä tuli surullinen mieli siitä, että olemme tässä tilanteessa. Todellakin toivon, että todella pian pääsisimme tästä yli”, hän kertoi eduskunnan ylimääräisessä täysistunnossa.

Rajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.