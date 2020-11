Suomi vastusti yhtenä harvoista jäsenmaista Euroopan komission esittämää kosteikkoalueiden lyijyhaulikieltoa, jonka tarkoituksena on vesilintujen suojeleminen myrkylliseltä raskasmetallilta. Komission ehdotus hyväksyttiin syyskuussa EU:n kemikaalilainsäädännöstä vastaavassa Reach-komiteassa.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa, joka kuvaa lyijyhaulikieltoa ”pähkähulluksi”, kertoo blogissaan pyrkivänsä saamaan ehdotuksen vielä uusintakäsittelyyn. Hänen mukaansa ”peli ei ole vielä menetetty”.

”Meillä on mahdollisuus palauttaa esitys vielä komissiolle uudelleenarvioitavaksi. Tämän viikon täysistunnossa äänestetään aloitteesta, joka vaatii lyijyhaulikiellon uudelleenarviointia. Kerään paraikaa enemmistöä tämän aloitteen taakse, ja parlamentin suurin EPP-ryhmä on jo osoittanut minulle tukensa”, Sarvamaa kertoo.

Asialle antaa tukensa myös keskustameppi Elsi Katainen.

”On laadittava esitys, joka suojelee vesilintuja vain niiden todellisissa elinympäristöissä. On parlamentin velvollisuus EU-kansalaisten edustajana kuunnella huolia, joita metsästäjät ja ampumaharrastajat ovat perustellusti esittäneet. Teen parhaani, että näin käy”, hän sanoo viitaten keskiviikon äänestykseen.

Petri Sarvamaa käy blogissaan läpi, mikä hyvää tarkoittavassa kiellossa on hänen mielestään pielessä. Hänen mukaansa ehdotus sisältää lukuisia ongelmakohtia.

”Ennen kun pureudun esityksen keskeisimpiin ongelmakohtiin, haluan korostaa, että suhtaudun vakavasti lyijyyn myrkyllisenä aineena, eikä minulla ole mitään vesilintujen suojelua vastaan – päinvastoin”, Sarvamaa kirjoittaa.

Petri Sarvamaa. Kuva: Jenni Gästgivar

Yksi ongelmista on Sarvamaan mukaan ”käänteinen syyttömyysolettama”, joka liittyy siihen, että hyväksytty komission ehdotus kieltää lyijyhaulien käytön lisäksi myös niiden hallussapidon kosteikkoalueilla.

”Suomeksi sanottuna kyse on siitä, että jokainen, joka kuljettaa lyijyhaulipatruunoita kosteikoilla tai edes sen läheisyydessä, on velvollinen todistamaan syyttömyytensä. Tämä myös silloin, vaikkei tarkoituksena edes ollut käyttää lyijyhaulipatruunoita kielletyllä alueella. Asetelma on hullunkurinen ja se sotii sekä EU:n perusperiaatteita että yleisiä lainsäädännöllisiä periaatteita vastaan. Niiden mukaan henkilöä on pidettävänä syyttömänä, kunnes syyllisyys on todistettu”, Sarvamaa kirjoittaa.

Myös kosteikkojen määritelmä on hänen mukaansa liian laaja, etenkin Suomen kannalta. Tätä ovat tuonut esiin myös Metsästäjäliitto sekä Suomen hallitus.

”Lyijyhaulikielto olisi voimassa kosteikoilla, jotka sisältyvät niin kutsuttuun Ramsarin-määritelmään. Sen mukaan kosteikoiksi luetellaan kaikki väliaikaisesti veden peittämät alueet koosta riippumatta ja jopa turvealueet. Niinpä Suomen kaltaisessa maassa kosteikot peittäisivät jopa 75 prosenttia maapinta-alasta. Ehdotus on käyttökelvoton metsästäjille ja kieltoa valvoville viranomaisille, koska Ramsarin-määritelmän mukaiset kosteikot ovat todella vaikeasti havaittavissa. Seurauksena on täydellinen hämmennys ja oikeudellinen epävarmuus – tilanne, jonka ei pitäisi olla minkään EU:n sääntelyn lopputulos”, Sarvamaa jatkaa.

Suomen Metsästäjäliitto on todennut, että kiellon myötä lyijyhaulien käyttö metsästyksessä ja ampumaradoilla päättyy suurimmassa osassa Suomea siirtymäajan jälkeen.

”Kosteikolla tarkoitetaan nyt kuivia turvemaitakin, kun esitys olisi voitu rajata selkeästi ja yksiselitteisesti näkyvään veteen. Nyt on mahdoton tietää mistä kieltoalue alkaa, ja on eränkävijän vastuulla todistaa, ettei kieltoa ole rikottu. Tämä ei istu yleiseen oikeustajuun", Elsi Katainen arvostelee tiedotteessaan.

Sarvamaan mielestä lyijyhaulikielto ylittää sen, mikä on tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä vesilintujen suojelun tavoitteen saavuttamiseksi. Hän muistuttaa, että esimerkiksi Suomessa lyijyhaulien käyttö vesilinnustamiseen on ollut kiellettyä jo vuodesta 1996 lähtien.

”Kaavailtu lyijyhaulikielto on oppikirjaesimerkki siitä, minkälaisista asioista olisi hyvä päättää kansallisella tasolla. Suomessahan lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä kiellettiin vuosikymmeniä sitten. Myös lukuisissa muissa EU-maissa lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla on vähennetty merkittävästi.”

Ympäristöjärjestö Birdlife tosin kertoo sivuillaan, että koska lyijyhauleja saa yhä Suomessa käyttää kaikessa muussa metsästyksessä, saavat linnut yhä lyijyä elimistöönsä muun muassa ravinnon mukana. Myös linnustamisen lyijyhaulikiellon valvonta on vaikeaa. Toisaalta vaihtoehtoisten haulien käytön yleistyminen on vähentänyt riistan lyijypitoisuuksia Suomessa.

Birdlifen mukaan Euroopassa kuolee joka vuosi miljoona vesilintua suoraan lyijymyrkytykseen ja noin kolme miljoonaa muuta saa myrkytysoireita. Ympäristöjärjestöt paheksuivatkin Suomen asiassa ottamaa kantaa.

