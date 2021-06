Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta VTV:n oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen, sisäisen valvonnan toimivuuteen ja vahingoittanut viraston julkikuvaan, toteaa eduskunnan tarkastusvaliokunta puheenjohtajansa Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) mukaan.

Eduskunnan kansliatoimikunnan tulee selvittää, onko pääjohtajalla edellytyksiä jatkaa tehtävässään ja irtisanomisedellysten täyttyessä saattaa asia eduskunnan täysistunnon päätettäväksi, mietintö toteaa Alanko-Kahiluodon mukaan.

Eduskunnalle oli aiemmin keväällä epäselvää, miten VTV:n pääjohtajan erottamisprosessi voidaan saada vireille. VTV:n pääjohtaja on eduskunnan valitsema.

Perustuslakivaliokunta totesi aiemmin, että asian ratkaisee ensisijaisesti eduskunnan puhemies. Puhemies Anu Vehviläinen on kertonut odottavansa tarkastusvaliokunnan mietintöä ja arvioivansa sen jälkeen virkajohdon kanssa tarvittavat jatkotoimet.

Eduskunnan kansliatoimikunta on Yli-Viikarin työnantaja. Puhemies johtaa kansliatoimikuntaa.

”Puutteet poikkeuksellisia – ei vastaavaa muualla”

Tarkastusvaliokunnan mukaan VTV:n pääjohtajan matkalaskuista on tehty useita lisäselvityspyyntöjä virastolle.

”Palvelukeskus on toistuvasti pyytänyt virastoa täydentämään tietoja sekä toimittamaan puuttuvia kuitteja ja selvityksiä. Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnassa havaitut puutteet ovat poikkeuksellisia, eikä vastaavaa ole havaittu muualla valtionhallinnossa”, valiokunta toteaa.

Valiokunta nostaa esille myös sen, että ”tarkastusviraston työjärjestystä ja taloussääntöä on viraston organisaatiomuutosten myötä muutettu vuosina 2016—2020 usein, mikä on ollut omiaan hämärtämään vastuusuhteita ja heikentämään kontrollien toimivuutta”.

Valiokunnalta kaksi vaatimusta hallitukselle

Mietinnössä on mukana kaksi lausumaa siitä, mitä on tehtävä seuraavaksi. Valiokuntien lausumat ovat velvoittavia ja ne on suunnattu hallitukselle.

”Ensimmäisessä [lausumassa] pidetään hyvän hallintotavan turvaamisessa tärkeänä, että ylimmän johdon päätöksenteossa voitaisiin noudattaa ns. yksi yli yksi-periaatetta ja peräänkuulutetaan uudenlaista menettelytapaa ylimmän johdon toiminnassa havaittujen epäkohtien ilmoittamiseen”, valiokunnan tiedote toteaa.

Puheenjohtaja Alanko-Kahiluodon mukaan tarkastusvaliokunta pitää ongelmallisena muun muassa sitä, että laskujen hyväksyntä on käytännössä aina pääjohtajan alaisella.

Toinen lausuma puolestaan koskee vaatimusta valtionhallinnon matkustamiseen liittyvän ohjeistuksen selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Yksittäisenä kysymyksenä nostetaan esille kanta-asiakkuusedut ja niistä virkamatkustamiselle tuleva taloudellinen tai muu oleellinen hyöty suhteessa etujen hankalaan hyödynnettävyyteen ja valvonnan vaikeuteen”, eduskunnan tiedotteessa todetaan.

Tarkastusvaliokunnan jäsen Pauli Kiuru (kok) sanoi valiokunnan tiedotustilaisuudessa toivovansa, että Yli-Viikarin tapaus saataisiin eduskunnan suureen saliin ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti 8. huhtikuuta pidättää Yli-Viikarin pääjohtajan virasta poliisitutkinnan ajaksi.

Keskusrikospoliisi epäilee Yli-Viikaria törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Tutkinnan kohteena ovat Yli-Viikarin lentobonuspisteiden käyttö ja tarkastusviraston virkamiehen kanssa tehty poikkeuksellinen sopimus, jossa palkkaa maksettiin kaksi vuotta ilman työvelvoitetta.

Alun perin julkisuudessa nousi kohu Yli-Viikarin rahankäytöstä.

