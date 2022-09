Dosentti, sotahistorioitsija Lasse Laaksonen ei vielä julista, että Venäjän sodassa Ukrainassa olisi tapahtunut käänne. Laaksonen kertoi näkemyksensä Ylen Politiikkaradiossa keskiviikkona.

Nopean ja pysyvän käänteen saaminen vaatii paljon enemmän kuin muutaman päivän tapahtumat, Laaksonen sanoi. Hän ei myöskään ole vielä valmis tulkitsemaan, että Venäjällä olisi sisäisesti tapahtumassa jotain, vaikka arvostelu presidentti Vladimir Putinia kohtaan on lisääntynyt.

Ukraina on saanut vallattua takaisin merkittävän Venäjän miehittämän alueen Harkovan lähellä koillisessa Ukrainassa. Tämän seurauksena keskustelu on käynnistynyt siitä, onko Vladimir Putinin asema vaarassa Venäjällä.

Ukraina on kuitenkin ottanut aloitteen ja ”Venäjä on se jota viedään”, arvioi Laaksonen.

”Ukraina on ottanut kuskin aseman. Se, joka joutuu peesailemaan, on tietyllä tavalla askeleen jäljessä. Tämä on merkittävä tekijä. Mutta tosiasia kuitenkin on, että Ukrainan resurssit ovat rajalliset, Venäjällä niitä on paljon enemmän. Se on sitten täysin eri asia, millä tavalla he pystyvät sitten organisoimaan joukkonsa uudelleen”, Laaksonen sanoo.

Laaksonen arvioi myös, mikä on Venäjän suurin ongelma.

”Venäjän ongelma on nimenomaan tämä armeija, siinä oleva korruptio, mielialat, taistelutahto. Se on selkeästi heikoin asia.”

”Nyt jos ajatellaan, että Venäjä ja Putin lähtivät nopeaan miehitysoperaatioon, piti vallata Kiova ja muut, lähdettiin liian heikoin voimin”, Laaksonen sanoo.

Laaksosen mukaan tilanne on vastaavanlainen kuten talvisodassa: Josif Stalinin johtaman Neuvostoliiton tiedustelu ei ollut tarpeeksi kattava eikä suomalaisten mielialoja pystytty ymmärtämään. Laaksosen mukaan sama toistui Ukrainassa.

Venäjä hyökkäsi täysimittaisesti Ukrainaan helmikuussa 2022 tavoitteenaan kaataa Kiova. Kun tämä alkuvaihe epäonnistui Ukrainassa, ei ollut suunnitelma B:tä, Laaksonen sanoo.

”Venäjän ongelma on nimenomaan se, että kun nopea miehityssota ei onnistunut, niin nyt tilanne on hyvin rikkonainen. Siellä on vääriä joukkoja väärissä paikoissa ja palkkasotilaat ovat aina epäluotettavia”, Laaksonen sanoo.

Laaksosen mukaan Venäjän joukot eivät ymmärrä, miksi sotaa käydään, kun taas ukrainalaiset puolustavat omaa maataan.

”Venäjän puolella on sekalainen joukko.”

Ukraina sai nopeasti ison alueen haltuunsa, mutta Laaksonen ei usko mihinkään suureen paniikkiin Venäjän joukoissa.

”Näen, että nämä joukot, joilla on heikko taistelumoraali – he ovat jättäneet asemansa ja ryöstäneet ja ottaneet kaiken irtaimen mukaansa ja yksinkertaisesti ottaneet hatkat.”

Laaksosen mukaan Venäjän perääntymisessä voidaan puhua ”poltetun maan taktiikasta”, jota Venäjä on käyttänyt ennenkin.

Kun venäläiset raunioittavat Ukrainaa erämaaksi perääntyessään, se tekee Ukrainan vastahyökkäyksen vaikeammaksi, Laaksonen sanoo.

Venäjän tilanne on hyvin hankala, sillä Venäjän pitäisi ottaa suuremmat resurssit käyttöön liikekannallepanon kautta, mikä taas on poliittisesti hyvin riskialtista. Joukkojen hallitseminen on hyvin hankalaa, koska ”siellä on niin paljon mätää sisällä”, Laaksonen sanoo.

LUE MYÖS: