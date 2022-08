Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen arvostelee hallituskumppani vasemmistoliiton ministerin Hanna Sarkkisen (vas) johdolla tehtyä esitystä yrittäjän eläkelain muutoksesta.

Sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen on oikonut ”virheellisiä käsityksiä” uudistuksesta, joka on herättänyt poikkeuksellisen voimakasta suuttumusta erityisesti yksinyrittäjien keskuudessa. Pienyrittäjät pelkäävät, että muutos kasvattaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvamaksua eli YEL-maksua kohtuuttomasti, kun työtuloa määrittäisi alan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkka.

Sarkkisen mukaan kyseessä on melko pieni lakimuutos, joka ei esitä mediaanipalkkaa ainoaksi työtuloa määrittäväksi tekijäksi. Muutoksen taustalla on osaltaan alivakuuttaminen, joka on Sarkkisen mukaan ongelma myös julkisen talouden näkökulmasta. Hän huomauttaa, että YEL-valtionosuudet ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana ja jatkavat kasvuaan, jos alivakuuttamiseen ei puututa.

Holopainen ei usko, että esitys menee läpi eduskunnasta ilman tarkkaa puntarointia ja todennäköisiä muutoksia. Hänen mielestään hallituksen esityksessä on ongelmia.

”Yksi suurimmista ristiriidoista piilee siinä, että moni yrittäjistä haluaa mieluummin turvata eläkevuodet osakkeiden ja muiden sijoitusten avulla. Eläkevakuutusyhtiöiden mukaan niillä ei voi korvata sosiaaliturvaa”, Holopainen kirjoittaa blogissaan.

”Mielestäni valtion tulisi jättää yrittäjille enemmän liikkumavaraa siinä, miten ja mille tasolle toimeentuloa haluaa turvata. Sarkkisen esitys ei ota riittävästi huomioon, että yrittäjän pitää saada määritellä riskiään.”

Puutteellinen lausuntokierros ihmetyttää

Holopainen hämmästelee esityksen puutteellista lausuntokierrosta, joka tulee korjata joko niin, että eduskunta kuulee asiantuntijoita laajasti tai niin, että ministeriö ottaa aikalisän valmistelussa. Sarkkisen ulostulon jälkeen jälkimmäinen ei kuitenkaan vaikuta Holopaisen mielestä todennäköiseltä.

”Syystä tai toisesta sosiaali- ja terveysministeriön STM:n valmistelemassa uudistuksessa ei riittävästi ole tunnistettu yrittäjien näkökulmaa tai kuultu tutkijoita. Ministeriö on pyytänyt lausunnon vain Finanssivalvonnalta, mikä on poikkeuksellista! Esitystä valmistelevassa työryhmässä on ollut mukana muita sidosryhmiä kuten Suomen Yrittäjät, joka on jättänyt oman lausuntonsa. Ei ole kuitenkaan perustelua sille, että näin tärkeässä uudistuksessa lausuntopyyntö on osoitettu vain yhdelle taholle. Tällaista käytäntöä ei pidä luoda missään lakimuutoksessa.”

Holopaisen mielestä esitystä tulee korjata yrittäjien kannalta joustavammaksi, eikä ”mediaanitulon käytön ongelmia” voi jättää korjaamatta. Kun hallitus esittää, että yrittäjät maksaisivat suuremman osan eläketurvastaan itse, hallitus voisi Holopaisen mukaan päätyä myös ratkaisuun, jossa valtio kustantaa esitettyä suuremman osuuden eläketurvasta.

”Sillä olisi vaikutuksia valtion talouteen, mutta summat eivät ole tähtitieteellisiä ja jopa pieniä verrattuna esimerkiksi korona-ajan tukisummiin.”

”On erikoista, että esitys on edennyt näin tähän asti. Kapea tai lähes olematon lausuntopyyntö selittänee osin tilannetta.”

Järjestöt kummeksuvat valmistelua

Prosessia ihmettelee antamassaan lausunnossa myös Suomen Yrittäjät, joka toivoo lievennyksiä muotoiluihin työtulon määrittämisessä. Yrittäjien mukaan eläkeyhtiö saattaa nykyisin sivuuttaa yrittäjän antamat tiedot yritystoimintansa työllistävyydestä ja työpanoksensa arvosta, vaikka ne eivät olisi ristiriidassa yritystoiminnasta saatavien tunnuslukujen kanssa.

"Olemme osallistuneet esityksen valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön epävirallisessa työryhmässä. Kummeksumme valmisteluprosessia, jossa muille kuin Finanssivalvonnalle ei ole annettu mahdollisuutta virallisesti esittää näkemyksiään esitysluonnoksesta”, Yrittäjät lausuu.

Myös Suomen freelancejournalistit haluaa todeta, että itsensätyöllistäjiä edustaville tahoille olisi tullut varata mahdollisuus lausua esitysluonnoksesta. Samoin katsoo Suomen Journalistiliitto, joka viittaa valtioneuvoston säädösvalmistelun kuulemisoppaaseen. Sen mukaan lausuntomenettely on pakollinen osa jokaista lainvalmisteluprosessia.

”Vastoin kyseistä määräystä, sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut hallituksen esitysluonnoksen ainoastaan virkatyönä eikä sidosryhmille tai muille tahoille kuin Finanssivalvonnalle ole annettu tilaisuutta lausua esitysluonnoksesta. Tätä on perusteltu sillä, että muut mahdolliset lausunnonantajat ovat osallistuneet työryhmään, jossa hallituksen esitystä on valmisteltu. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Itsensätyöllistäjiä edustaville tahoille, kuten Suomen Journalistiliitto, olisi tullut varata mahdollisuus lausua esityksestä, sillä ehdotettu muutos on kohtuuton. Ehdotettu muutos on journalistisella alalla erittäin merkittävä, eikä lausuntokierroksen ohittamista voida pitää hyväksyttävänä”, liitto toteaa.

Ainoa taho, jolta lausuntoa on pyydetty, eli Finanssivalvonta kiinnittää niin ikään huomiota arvostelijoiden esiin nostamaan huoleen työtulon määrittelystä. Finanssivalvonnan mielestä säännöksestä olisi syytä selkeämmin ilmetä, että työtuloa ei voida arvioida pelkän palkkojen mediaanin perusteella, vaan myös muut asiaan vaikuttavat tiedot on välttämätöntä huomioida kunkin yrittäjän työtulossa.

LUE SEURAAVAKSI: