Asiantuntijat varoittavat poikkeuksellisen kovin sanoin Suomen koronatilanteesta ja erityisesti omikronvariantin leviämisestä.

Genomiikan infrastruktuurin johtaja, professori Tuuli Lappalainen nostaa Twitterissä esiin sen, että Suomen strategia tuntuu nojaavan oletukselle siitä, jonka mukaan omikron sairastuttaa vakavasti vain murto-osalla siitä riskistä kuin deltavariantti syksyllä.

”Mutta jos tämä toiveajattelu ei toteudu, käsissä on katastrofi, mahdollisesti valtava sellainen. Omikronin myötä tartuntojen määrä kasvaa paljon, ja rokotesuoja vakavaa sairautta vastaan on heikompi. Eli: omikronin pitäisi olla PALJON vaarattomampi jotta sairaalat ei tulvisi yli. Sairaaloissa on ihmisiä, ei prosentteja”, hän kirjoittaa.

Lappalainen korostaa, että mikään hänen tiedossaan oleva data ei tue väitettä siitä, että omikrontartunnan vaarallisuus olisi vain murto-osa delta-tartunnasta.

”Tämä vaikuttaa päivä päivältä enemmän toiveajattelulta; parempi oletus on vaarallisuus joka on deltan luokkaa. Pian tiedämme lisää. ”

Hän painottaa, että riskienhallinnan kannalta olennaisinta on kysymys siitä, mitä tapahtuu, jos omikron ei olekaan niin harmiton kuin on luultu.

”Siinä vaiheessa kun tämä tieto varmistuisi - ehkä 1-2 viikon päästä Briteistä - toimet olisivat pahasti myöhässä: virus levinnyt, sairaalaan johtavat tartunnat jo saatuna.”

Lappalaisen mukaan Suomi ottaa ”aivan valtavia riskejä erittäin heppoisten oletusten ja toiveajattelun varassa”.

“Nyt pitää optimistiseen skenaarioon luottamisen sijasta voimakkailla ja pikaisilla toimilla estää keskitien skenaarioiden karmeita seurauksia. Eri vaihtoehtojen riskit ovat aivan eri luokkaa: jos nyt isketään jarrut pohjaan ja vaara onkin vähäinen, niin muutaman viikon sulku kyllä kestetään. Jos omikronin annetaan levitä, käsissämme on pahimmillaan kriisi jollaista ei ole sotien jälkeen koettu.”

Dosentti Pirta Hotulainen lääketieteellisestä tutkimuslaitos Minervasta kuvailee omikronin leviämisvauhtia ”aivan uskomattomaksi”.

”Olen kuuluttanut testausta mutta testaus tippuu pian tapausten kyydistä. Jos jatketaan yhteiskunta auki, iso osa ihmisistä taitaa saada tartunnan. Minun oma vähimmäisvaatimus olisi että kaikki yli 12-vuotiaat joilla yli neljä kuukautta 2. rokotteesta rokotetaan 3. boosterilla ja 5-11-vuotiaat rokotetaan kerran ennen kuin virus vedetään väestöstä läpi”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Hän pitää yhteiskunnan sulkua silti perusteltuna, koska rokotuksia ei Suomessa ole saatu nopeutettua.

”Heti kun rokotukset on saatu maaliin, voi yrittää taas availla. Mitä kauemmin rokotuksissa kestää, sitä kauemmin yhteiskunta pysyy kiinni.”