Presidentit Joe Biden ja Xi Jinping keskustelivat syyskuun 10. päivänä puhelimitse noin puolentoista tunnin ajan.

Useiden lähteiden mukaan puhelu ei sujunut aivan toivotusti, ainakaan Valkoisen talon kannalta. Biden ehdotti maailman kahden suurvallan Yhdysvaltojen ja Kiinan johtajien tapaamista jännitteiden lieventämiseksi, mutta tarjous ei saanut vastakaikua.

Aukus-sopimus Yhdysvallat, Britannia ja Australia ovat sopineet uudesta puolustusyhtietyöstä. Sopimus kulkee nimellä Aukus (Australia+UK+US). Osana sopimusta Australia rakentaa kumppaniensa tuella ainakin kahdeksan uutta ydinsukellusvenettä seuraavan 18 kuukauden aikana. Sukellusveneitä ei aseisteta ydinaseilla, vaan ydinvoima on niiden voimalähteenä, mikä antaa veneillä huomattavasti perinteisiä sukellusveneitä laajemman toimintasäteen. Australia hylkää uuden suunnitelman vuoksi Ranskan Naval Groupin kanssa vuonna 2016 solmitusta sukellusvenesopimuksesta, jossa yhtiön oli määrä toimittaa Australialle 12 dieselkäyttöistä sukellusvenettä. Virallisesti sopimusta ei ole suunnattu Kiinaa vastaan, vaan tavoitteena on turvata vapaa ja avoin merenkulku alueella. Käytännössä sopimuksen voidaan kuitenkin nähdä olevan vastaus Kiinan entistä aktiivisemmalle sotilaalliselle toiminnalle sen läheisillä merialueilla sekä Taiwanin suuntaan.

Myöhemmin Biden kielsi mediatiedot, joiden mukaan Xi olisi varsinaisesti kieltäytynyt tarjouksesta. Tapaamisesta ei ole kuitenkaan tietoa. Xi ei ole kuitenkaan poistunut maastaan yli 600 päivään.

Keskiviikkona, vajaa viikko johtajien puhelun jälkeen Biden, Britannian pääministeri Boris Johnson ja Australian pääministeri Scott Morrison julkistivat nimellä Aukus kulkevan puolustusyhteistyön eteläisellä Tyynellämerellä.

Eteläisellä Tyynellämerellä vahvan aseman ottaneen Kiinan ulkoministeriön edustaja Zhao Lijian syytti maita vastuuttomuudesta ja varoitti kilpavarustelun kiihtymisestä. Kiinan mukaan sopu on osoitus ”vanhentuneesta kylmän sodan aikaisesta nollasummapelin mentaliteetista”.

Uusi puolustussopu suututti myös Ranskan, jonka kerrotaan saaneen tietää uudesta sopimuksesta vasta sen julkistamispäivänä. Ranska ilmoitti myöhään perjantaina kotiuttavansa suurlähettiläänsä Yhdysvalloista ja Australiasta, ensi kertaa historiassa.

Ranskan ulkoministerin Jean-Yves Le Drianin mukaan Yhdysvaltojen, Britannian ja Australian uusi sopimus tuntuu kuin puukoniskulta selkään.

Sukellusvenetoimitusten peruuntuminen satuttaa maan taloutta ja sulkee Ranskan mukaan maan ulos yhteistyöstä, jolla pyritään rajoittamaan Kiinan vallan kasvua alueella.

Joe Biden kuitenkin vakuutti omassa puheessaan torstaina, että yhteistyö Ranskan kanssa jatkuu. Hän luonnehti Ranskan olevan avainkumppani ja liittolainen alueen turvallisuuden vahvistamisessa.

Ranska on ainoa EU-maa, jolla on oma sotilastukikohta alueella, Ranskalle kuuluvassa Uudessa Kaledoniassa Australian itäpuolella.

Ranskalaista laatua. Ranskalainen sukellusvene FNS Amethyste vierailulla Lontoossa syyskuun alussa. Kuva: Chief Petty Officer Joshua Karsten

Kiina haluaa mukaan Tyynenmeren vapaakauppaan

Bidenin, Johnsonin ja Morrisonin ilmoitusta seuraavana päivänä torstaina Kiina ilmoitti hakevansa jäseneksi 11:n Tyynenmeren alueen valtion muodostamaan CPTPP-vapaakauppasopimukseen.

Ilmoituksen ajankohta tuskin oli sattuma, joskin Kiina on aiemmin ilmaissut harkitsevansa asiaa.

Sopimusmaat Japanin johdolla kertoivat käyvänsä hakemuksen läpi ja arvioivansa tarkkaan, voiko Kiina täyttää kaikki sopimusmaita sitovat säännöt. Aukus-sovussa mukana oleva Australia kuuluu sopimusmaihin.

Myös Britannia pyrkii mukaan vapaakauppasopimukseen, maan hakemus on ollut vireillä tammikuusta alkaen.

Kiinan kasvavan vaikutusvallan vastineeksi vuonna 2016 muodostettu kauppasopimus syntyi Yhdysvaltojen aloitteesta, mutta Donald Trump veti maan irti sopimuksesta tammikuussa 2017.

Kiinan tavoitteena on selvästi sitoa alueen keskeisten maiden taloudellista intressiä entistä enemmän omiin intresseihinsä. Kiina on jo nyt suurin kauppakumppani lähes kaikkien lähialueen maiden kanssa.

Kaupan ja taloudellisen yhteistyön lisääminen edelleen Kiinan ja sen läheisten merialueiden maiden kesken voisi vähentää halukkuutta ottaa tiukka linja suhteessa Kiinan sotilaallisiin pyrkimyksiin.

Myös Yhdysvaltojen kohdalla maiden välinen kauppa hyödyttää edelleen merkittävästi molempia osapuolia, mikä on hyvä muistaa pohdinnoissa uudesta kylmästä sodasta ja jopa horisontissa häämöttävästä konfliktin uhasta.

Yhdysvallat sitoutunut puolustamaan Taiwania

Mitä Aukus sitten lopulta muuttaa?

Uusi sopimus ydinsukellusveneiden sijoittamisesta Australiaan voidaan nähdä ennen kaikkea Yhdysvaltojen muistutuksena Kiinalle siitä, että maa on valmis panostamaan lisää alueen valvontaan ja sotilaalliseen toimintakykyyn.

Kiina on rakentanut Etelä-Kiinan merelle tukikohtia, lisännyt sota-alusten määrää eteläisellä Tyynellämerellä ja liikkuu toistuvasti Taiwanin ilmapuolustusvyöhykkeellä.

Yhdysvallat on sitoutunut puolustamaan Taiwania ja uusi sukellusvenesopimus osaltaan alleviivaa siitä. Torstaina Australia ja Yhdysvallat julkaisivat yhteislausunnon, jossa ne painottivat tukea Taiwanille.

Britannian edellinen pääministeri Theresa May kysyi Johnsonilta torstaina kysymyksen, joka oli noussut varmasti monilla mieleen. Voisiko uusi sopimus johtaa siihen, että Britannia ajautuu sotaan Kiinan kanssa Taiwanin hallinnasta?

Johnson vastasi kieli keskellä suuta Britannian puolustavan jatkossakin päättäväisesti kansainvälisen lain toteutumista ja suosittelee sitä myös muille mailla, kuten Kiinalle.

Omassa lausunnossaan Taiwanin ulkoministeriö painotti, ettei maa odota Britannian osallistuvan konflikteihin Taiwaninsalmella, jos sellainen syttyy. Maa kuitenkin kiitti tuesta, josta uusi Aukus-sopimus todistaa.

Sodan uhkaa ei voi poissulkea

Sotia tutkineen brittiläisen historioitsijan Niall Fergusonin mukaan avainsyy sotien syttymiseen on usein se, että hallitseva valta epäonnistuu pitämään yllä pelotetta, joka saisi nousevan vallan pysymään aloillaan ja välttämään suuria strategisia riskiä. Näin kävi maailmansodissa, Britannian ja Saksan välillä.

Aukus-sopimuksen tavoite tuntuu olevan mitä suurimmassa määrin pyrkimys pitää yllä pelotetta.

Mitä sitten voisi tapahtua, jos Kiina päättäisi lähteä liittämään Taiwania osaksi kansantasavaltaa?

Vaara laajemman sodan syttymiselle olisi todellinen. Kiinan sotilaallinen toimintakyky on yltänyt jo aivan toiseen luokkaan, kuin mitä se oli vielä vuosituhannen alussa. Kiinan ohjukset ovat tällä hetkellä jo todellinen uhka esimerkiksi Yhdysvaltojen lentotukialuksille.

Sotilaallinen toimintakyky voi antaa Kiinalle rohkeutta ajatella, että se saattaisi pystyä valtaamaan Taiwaniin ilman vakavia seurauksia. Strategiset riskit ovat aiempaa houkuttelevampia.

Taiwanin joutuessa tulilinjalle Yhdysvaltojen olisi päätettävä, vastaavatko hyökkäykseen vai myöntävätkö he Kiinan olevan ykkönen Tyynenmeren toisella puolen. Jos syttyisi sota, Yhdysvallat kumppaneineen joutuisi aloittamaan heikosta asemasta, jossa asemia on menetetty.

Maaliskuussa julkaisemassaan kirjassa 2034: A Novel of the Next World War entinen Yhdysvaltojen merivoimien amiraali Jim Starvidis kirjoittaa, että kylmän konfliktin muuttuessa suurvaltojen välillä kuumaksi, Yhdysvallat pyrkisi todennäköisesti tuhoamaan vauhdilla Kiinan ilmavoimien toimintakyvyn pommittamalla useita kohteita Manner-Kiinassa.

Jos tähän tilanteeseen ajauduttaisiin, olisi olemassa suuri riski konfliktin eskaloitumisesta ydinsodaksi.

Niall Ferguson toteaa omassa, toukokuussa julkaistussa kirjassaan Doom: The Politics of Catastrophe, että sota suurvaltojen välillä on tällä hetkellä todellinen uhka ja mahdollisesti lähempänä kuin moni osaa ymmärtää.

Viime viikkojen tapahtumat kertovat siitä osaltaan.