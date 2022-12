Italiaa uhkaavan taantuman syvyyttä arvuutellaan. Talousministeri Giancarlo Giorgettin ja pääministeri Giorgia Melonin budjettia on ekonomistipiireissä arvosteltu.

Tiukoilla. Italiaa uhkaavan taantuman syvyyttä arvuutellaan. Talousministeri Giancarlo Giorgettin ja pääministeri Giorgia Melonin budjettia on ekonomistipiireissä arvosteltu.

Tiukoilla. Italiaa uhkaavan taantuman syvyyttä arvuutellaan. Talousministeri Giancarlo Giorgettin ja pääministeri Giorgia Melonin budjettia on ekonomistipiireissä arvosteltu.

Katja Incoronato, Udine: Katseet Italiassa

Kansainväliset ekonomistit odottavat Italian poliittisen turbulenssin kärjistyvän vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla.

Paljon riippuu siitä, miten kahden Italian merkittävän maakunnan eli Roomaa ympäröivän Lazion ja Milanon alueen Lombardian aluevaaleissa käy helmikuun puolivälissä.

Hallituksessa istuva Lega on perinteisesti hallinnut Lombardiaa, mutta puolueen kannatus on ollut rajussa alamäessä jo pitkään. Tällä kertaa sillä voi olla edessään historiallinen vaalitappio.

Legaa johtavan ­varapääministeri Matteo Salvinin odotetaan vetävän aggressiivista vaalikampanjaa, joka voi horjuttaa hallitusyhteistyötä. Salvinin vaaliteemoiksi ovat nousemassa muun muassa Italian Ukraina-tuen lopettaminen ja EU-politiikka.

Lazio puolestaan on pääministeri Giorgia Melonin kotimaakunta, ja hän tekee kaikkensa nostaakseen johtamansa Fratelli d’Italia -puolueen siellä valtaan. Perinteisesti Laziossa on ollut vallassa pääoppositiopuolue PD, jonka haastaakseen Melonin on tehtävä näyttäviä avauksia.

EU-politiikka kiristää hallituskoalition välejä jo ennestään, sillä Italia joutui budjettineuvotteluissa antamaan periksi useille Euroopan komission muutosvaatimuksille. Legan riveistä on jo kuulunut kovaa arvostelua siitä, että pääministeri Meloni taipui EU:n tahtoon liian helposti.

Italialla ei kuitenkaan ole varaa riidellä EU:n kanssa, jos se haluaa elvytyspakettivarojen virtaavan maahan edelleen.

Myös Euroopan keskuspankki (EKP) aiheuttaa ristivetoa Italian hallituksen sisällä. EKP:n päätökset valtionlainojen tukiostojen alasajon aloittamisesta osuvat kipeimmin juuri Italiaan, jonka velkapapereista merkittävä osa on EKP:n ja Italian keskuspankin hallussa.

Kun tukiostoja aletaan supistaa, Italian on löydettävä velkapapereilleen uusia ostajia markkinoilta. Poliittista riskiä kaihtavat sijoittajat eivät kuitenkaan ole välttämättä valmiita luottamaan Italian äärioikeistohallitukseen.

Italia horjuu lisäksi vakavan taantuman partaalla. Taantuman odotetaan olevan tosiasia jo nyt, mutta sen kestosta ja syvyydestä on ilmoilla hyvin erilaisia näkemyksiä.

LUE MYÖS Italian rahat uhkaavat loppua pian – Pahin voi tapahtua koska tahansa

Asiaa ei auta se, ­että äärioikeistohallituksen ensimmäinen budjetti on saanut tyrmäyksen ekonomisteilta. Taloustieteilijöiden mukaan budjetti on rakennettu niin heikoille kantimille, että Italian valtion rahat ovat loppumassa maaliskuussa.

Saara Koho, Bryssel: Markkinamalli menee uusiksi

Euroopan unionin jäsenmaat neuvottelevat ensi vuonna siitä, kuinka sähkön markkinamallia uudistetaan.

EU-komissio on sitä mieltä, että energiakriisi on osoittanut, ettei nykyinen markkinamalli toimi. Se on johtanut kohtuuttomiin sähkön kuluttajahintoihin.

Sähkön ja kaasun hinnan kohtalonyhteys tulisi komission mielestä katkaista. Pohjoismainen energiateollisuus pelkää, että uudistus tehdään hätiköiden.

Seuraavana EU-puheenjohtajamaana toimii Ruotsi. Se järjestää heti helmikuun alussa Brysselissä ­ylimääräisen huippukokouksen, jossa pohditaan EU:n vastausta USA:n ilmastopakettiin.

EU:ssa on herännyt huoli siitä, että USA:n IRA-paketin massiiviset valtiontuet imevät vihreät investoinnit Pohjois-Amerikkaan.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ehdottanut vastaukseksi EU:n valtiontukisääntöjen höllentämistä ja uuden suvereniteettirahaston perustamista. Siitä on luvassa esitys viimeistään kesällä.

Kysymys kuuluu, rahoitetaanko suvereniteettirahasto uudella yhteisvelalla, vai esimerkiksi järjestelemällä EU:n elvytyspaketin tai nykyisen budjetin käyttämättömiä varoja uudelleen.

Ukrainan sodan alkaessa pelättiin, että EU:n kunnianhimoinen ilmastopaketti Fit for 55 romuttuisi. Toisin on kuitenkin käynyt.

Paketti sisältää 13 lakiesitystä, ja ne ovat edenneet EU-instituutioiden päätöksentekokoneistossa ripeästi. Muutamiin viimeisiin esityksiin odotetaan sopua ensi vuoden aikana.

Pia Heikkilä, New Delhi: Talouskasvu jatkuu Intiassa

Intian talous jatkaa kasvuaan tulevana vuonna etenkin vahvan kotimaisen kysynnän ansiosta. Maa on elpynyt hyvin koronaviruksen aiheuttamasta talouden hidastumisesta.

Investointipankit odottavat tukevaa kasvua Intialle. Talous hyötyy pidemmällä aikavälillä käynnissä olevista uudistuksista, kuten rahaliikenteen modernisoinnista. Yksityinen sektori on kasvuveturin asemassa.

Investointi-ilmapiiri on piristynyt huomattavasti. Ulkomaiset ­sijoittajat ovat nyt valppaina sijoittamaan ­Intian kasvutarinaan. Maan osakemarkkinat ovat tuottaneet verrokkejaan paremmin heilahtelusta huolimatta. Keskuspankin inflaatiotoimet ovat saaneet hintojen nousun kuriin ainakin hetkellisesti.

Intia kasvaa Kiinaa voimakkaammin, etenkin koska sen naapurimaa on joutunut länsimaiden epäsuosioon. Sijoittajien kannattaa pitää silmällä valmistusteollisuutta, josta Intia haluaa rakentaa maailmaan suurimman. Etenkin elektroniikka-alan toimijat ovat pääsemässä vauhtiin maassa. Liikehdintä Kiinasta Intiaan on jo alkanut.

Poliittisella kentällä Intiassa ei tule olemaan hiljaista. Hallituspuolue BJP on voittanut useat osavaltiovaalit murskavoitolla viime aikoina, joten sen ja pääministeri Narendra Modin uskotaan jatkavan maan johdossa vuoden 2024 parlamenttivaaleissa.

Uskonnon osuus päivänpolitiikassa lujittuu ensi vuonna entisestään, sillä BJP yrittää yhdistää maata hindupolitiikalla vähemmistöuskontojen kustannuksella.

Veera Honkanen, San Francisco: Kynsiä teroitellaan

Yhdysvalloissa odotetaan vuonna 2023 etenkin yhtä asiaa: inflaation hidastumista. Lupaavia merkkejä on jo saatu, mutta inflaatio on yhä liian korkealla keskuspankki Fedin kahden prosentin tavoitteeseen nähden.

Inflaatioon kytkeytyy toinenkin taloushuoli: painuuko Yhdysvaltain talous taantumaan Fedin kiristäessä rahapolitiikkaansa. Taantumaa pidetään lähes varmana, mutta sen mahdollista kestoa tai syvyyttä kukaan ei tiedä.

Kourallinen ekonomisteja, kuten Moody’s Analyticsin pääekonomisti Mark Zandi, uskoo yhä, että taantuma voidaan välttää.

Politiikassa katse siirtyy vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Demokraattien puolelta odotetaan nykyisen presidentin Joe Bidenin ilmoitusta, hakeeko hän jatkokautta.

Jos Biden ei lähde ehdolle, demokraattien leiri joutuu kaivamaan ehdokkaita kivien ja kantojen alta. Yksi vaihtoehdoista voi olla Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom, joka tosin on vakuutellut, ettei hän tavoittele ehdokkuutta.

Republikaaniehdokkaista tuskin tulee olemaan pulaa, sillä entinen presidentti Donald Trump on epäonnistunut punaisen aallon synnyttämisessä jo kolme kertaa.

Tällä hetkellä Floridan kuvernööri Ron DeSantis lienee vahvimmilla Trumpin syrjäyttämiseksi. Kisa on kuitenkin vasta alkamassa.

Vuoden aikana seurataan, ketkä onnistuvat saamaan eniten mediatilaa. Mielessä kannattaa pitää esimerkiksi Texasista kuvernööri Greg Abbott ja senaattori Ted Cruz.

Auli Valpola, Lontoo: Taantuman vuosi tulossa

Talousennusteiden laatijat ovat yksimielisiä siitä, että Britannian talous on taantumassa ensi vuonna. Erimielisyyttä on siitä, kuinka syvä taantuma on ja noustaanko siitä loppuvuonna.

Brittitaloutta valvova virasto OBR on aiemmin ennustanut talouden supistuvan ensi vuonna 1,4 prosenttia. Englannin keskuspankki ja Britannian kauppakamarit ennakoivat hieman pienempää pudotusta, ja elinkeinoelämän kattojärjestö CBI laskee optimistisemmin talouden supistuvan 0,4 prosenttia.

Inflaatio putosi marraskuussa edellisen kuun 11 prosentin lukemasta. Monet ekonomistit arvioivat, että inflaation huippu on saavutettu ja hintojen nousuvauhti hidastuu.

Yritysten investointien odotetaan pienenevät ja tuottavuuden pysyvän heikkona. Niiden taso jää pandemiaa edeltävän tason alapuolelle.

Korkeat elinkustannukset vaikeuttavat kotitalouksien elämää valtion energiatuesta huolimatta. Huhtikuussa energian hintaan on tulossa uusi korotus.

Poikkeuksellisen tapahtumarikkaan poliittisen vuoden jälkeen Rishi Sunakin konservatiivihallitus yrittää rauhoittaa puolueen sisäistä tilannetta. Keir Stamerin johtama pääoppositiopuolue työväenpuolue on edennyt kuluneena vuonna, ja sillä on keskimäärin 20 prosenttiyksikön johto mielipidemittauksissa.

Hallituksen ratkaistaviin ongelmiin kuuluvat julkisten alojen lakot, joiden odotetaan jatkuvan alkuvuonna. Avoin on myös kiista EU:n kanssa Pohjois-Irlannin kaupan järjestelyistä. Sitä joudutaan yhä ratkomaan.