Yhdysvaltoja uhkasi viime viikolla ja uhkaa taas runsaan seitsemän viikon kuluttua velkakattokriisi. Velkakaton tullessa vastaan liittovaltiolta loppuu lupa laskea liikkeelle uutta lainaa, jota se tarvitsee esimerkiksi palkanmaksuun tai erääntyvien lainojen uudelleenrahoitukseen.

Katon tullessa vastaan liittovaltio ensin lomauttaa työntekijöitään säästääkseen rahaa, hallinto niin sanotusti suljetaan. Jos ongelma jatkuu, edessä voisi ainakin teoriassa olla jopa erääntyvän lainan tai korkomaksun laiminlyönti.

Vaikka kyse on velasta, kriisi on silti kaikkea muuta kuin velkakriisi.

Niin kauan kun dollari on globaali reservivaluutta ja liittovaltion lainapaperit keskeinen turvasatama, Yhdysvallat ei oikeastaan voi ajautua velkakriisiin. Velkaa voisi todennäköisesti ottaa turvallisesti vielä rutkasti lisää.

Koko kuvion taustalla on vuonna 1917 säädetty laki, jonka tarkoitus oli alunperin lisätä liittovaltion rahankäytön joustavuutta. Pontimena oli ensimmäinen maailmansota. Ennen lakia kongressin oli pitänyt määritellä jokaisen lain kohdalla erikseen, miten sen rahoitus järjestetään. Isommasta rahoituspotista päättäminen kerralla antoi liittovaltiolle tilaa ja vaihtoehtoja.

Velkakaton nostaminen oli vuoteen 1995 asti käytännössä automaatio, josta päätettiin tarvittaessa aina budjetin yhteydessä. Liittovaltion hallinto jouduttiin budjettiriitojen vuoksi sulkemaan ensi kertaa heti samana vuonna.

Sen jälkeen velkakatosta on väännetty kerta toisensa jälkeen. Alunperin joustoa tuoneesta laista on tullut rajoittava tekijä.

Miksi siitä ei sitten luovuta kerralla kokonaan?

Velkakatosta on tietty hyötynsä aina kulloinkin oppositiossa olevalle puolueelle. Se on politiikan säännöllinen kriisiyttäjä, joka antaa altavastaajalle lisää neuvotteluvoimaa. Velkakaton nostoon tarvitaan yleensä senaatin määräenemmistö.

Velkakatto voi olla myös vetoava vaaliase. Vaikka amerikkalaiset kotitaloudet ja liittovaltion talous eivät voisi olla toisistaan juuri kauempana, ajatus velkakatosta palvelee velkaantumisen rajoittamista ja niin sanottua vastuullista taloudenhoitoa viljelevää retoriikkaa.

Kriisejä on tullut ja mennyt, mutta velkakaton nostamisesta on päästy aina sopuun. Niin todennäköisesti nytkin. Yhdysvaltojen politiikassa on kuitenkin nähty viime vuosina monia asioita, joita harva uskoi näkevänsä. Maksukyvyttömyyden riskiä ei voida siksi täysin sivuuttaa.

Toisaalta, jos velkakattoa ei joskus tulevaisuudessa saada nostettua, se saatettaisiin vain sivuuttaa. Otettiinpa avuksi sitten tuhannen miljardin dollarin platinakolikko tai ei. Maksukyvyttömyyteen ajautuminen olisi Yhdysvalloille järjettömyyden huippu, kun rahan lainaajia on ovella jonoksi asti.