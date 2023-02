”Jos nyt ryhdytään leikkaamaan palveluja, kuten kokoomus esittää, vaarantuu koko palvelujärjestelmä ja rakennemuutos ei toteudu. Edessä on syvenevä kriisi”, Aki Lindén sanoo.

Pääministeripuolue SDP:stä ja hallituspuolue asemmistoliitosta lytätään gallupeja johtavan oppositiopuolue kokoomuksen tänään tiistaina esittelemä vaaliohjelma.

”Kokoomuksen kasvun kaava tarkoittaisi ansioturvan leikkauksia palkansaajille, indeksijäädytyksiä eläkkeisiin ja leikkauksia asumistukeen. Opintotukeenkin kokoomus esittää heikennyksiä”, kommentoi SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen tiedotteessaan.

Mäkysen mielestä kokoomus ei rakenna hyvinvointiyhteiskuntaa kaikille, kun se samaan aikaan esittää ”erityisesti hyvätuloisia hyödyttävää miljardin veronkevennystä”.

”Hyvinvointivaltiolle on ainakin luvassa kylmää kyytiä kokoomuksen politiikan myötä”, tiedotteessa kritisoidaan.

SDP:n työministeri Tuula Haatainen on samoilla linjoilla.

”Kokoomus tarjoaa työttömille vaaliohjelmassaan vanhaa reseptiään: keppiä ja kurjuutta. Sillä ei luoda mahdollisuuksia, kannusteta eteenpäin tai luoda näköalaa tulevaisuuteen”, Haatainen tviittaa.

Kansanedustaja, entinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) kritisoi sitä, että ”kokoomukselle terveys-, vanhus- ja muut sotepalvelut ovat ongelma”.

”Yksityistäminen ei ole mikään ’taikatemppu’, jolla asiat voidaan hoitaa ilman riittävää rahoitusta. Kokoomus esittää miljardin euron leikkausta julkisiin sote-menoihin, vaikka reaalinen tarve on yksi miljardi lisää”, Lindén sanoo tiedotteessaan.

”Jos nyt ryhdytään leikkaamaan palveluja, kuten kokoomus esittää, vaarantuu koko palvelujärjestelmä ja rakennemuutos ei toteudu. Edessä on syvenevä kriisi”, hän katsoo.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson nostaa asian esille.

”Kokoomuksen kuuden miljardin leikkaukset sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon on pahimman luokan pahoinvointipolitiikkkaa. Köyhyys lisääntyisi ja sotepalvelut romahtaisivat lopullisesti”, Andersson tviittaa.

”Nyt on oikea aika kääntää Suomen talous ja suomalaisten elintaso nousuun” ja ”Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen” ovat kokoomuksen vaaliohjelman keskeiset tavoitelauseet. Puolueen mukaan nyt on myös ”aika pelastaa hyvinvointiyhteiskunta”, ja tähän tarvitaan kestävää julkista taloutta.

Kokoomus tavoittelee ensi vaalikaudella kuuden miljardin euron edestä sopeutustoimia, josta suoria menosäästöjä on noin puolet, sekä pyrkii lisäksi työllisyyden parantamiseen sekä taloutta oikaiseviin reformeihin.

Puolue linjaa, että talouden tasapainottamisesta päätettäessä kaikkia kohteita tarkastellaan, ”mutta säästöjä vältetään koulutus- ja kulttuurimenoista, työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisistä menoista sekä maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta”.

Eduskuntavaalit käydään Suomessa 2. huhtikuuta.

