”Varmasti molempien maiden turvallisuutta ajatellen se on ehdottomasti ykkösvaihtoehto, mutta täytyy tietysti arvioida tilannetta, onko tapahtunut jotain sellaista, joka sitten pidemmällä aikavälillä estäisi tämän Ruotsin hankkeen etenemisen. Nyt on liian aikaista vielä siihen ottaa kantaa.”

Näin sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) Ylen haastattelussa tiistaina aamulla Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä koskien ja pudotti samalla uutispommin. Uutispommi oli se, että Haavisto sanoi ääneen sen mahdollisuuden, että Suomi ja Ruotsi voisivat jossain tilanteessa liittyä eri tahtia Natoon, vaikkei se tilanne olekaan käsillä nyt.

Syynä Haaviston lausuntoon oli se, että Turkki on sydämistynyt ja suuttunut Ruotsissa olleista mielenilmauksista. Ruotsissa on viime aikoina nähty Turkin-vastaisia protesteja, joista on Haaviston mukaan tullut ”selvä jarru” Suomen ja Ruotsin Nato-prosessin etenemiselle. Lauantaina Tukholmassa tanskalais-ruotsalainen provokaattori Rasmus Paludan poltti Koraanin lähellä Turkin suurlähetystöä. Turkki on suuttunut siitä, ettei Ruotsi ole estänyt mielenilmauksia.

Turkin Nato-jumituksen aikaan kysymys on ollut Suomessa esillä ennenkin. Mutta valtiojohdon osalta tätä eritahtisuuden mahdollisuutta ei ole ääneen sanottu. Sen sijaan on korostettu, että yhtä jalkaa mennään Natoon Ruotsin kanssa. Siksi Haaviston lausunto oli merkittävä uutinen, vaikka linja edelleen olikin se, että molemmat maat liittyvät puolustusliittoon yhtä aikaa.

Ruotsin media on luonnollisesti villiintynyt Haaviston lausunnosta. Ulkoministeri Tobias Billström sanoo Ruotsin selvittävän, mitä lausunto tarkoittaa.

Haavisto tuli median eteen tiistaina aamupäivällä. Nyt viesti oli tarkentunut: kyse onkin siitä, että jos Ruotsin Nato-tie pysyvästi katkeaisi, niin silloin Suomen pitäisi harkita yksin liittymistä.

Haavisto korosti linjan olevan, että Suomi ja Ruotsi liittyvät yhtä aikaa. Se on Suomen linja ja Naton ”ehdoton prioriteetti”.

Haavisto ehti vetää sanojaan hieman takaisin myös Helsingin Sanomien haastattelussa.

”Ehkä itsekin olin vähän epätarkka siinä aamulla. Tämä kokonaisuus on edelleen tietysti täysin sama. On haettu yhtä aikaa Ruotsin kanssa ja pyritään siihen, että meidän prosessimme menevät samantahtisesti”, Haavisto sanoi HS:lle.

Huomiota herättää se, että Haavisto puhui tiistaiaamuna Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa puhelimessa. Uuden Suomen asiasta kysyessä Haavisto ei tarkentanut, tapahtuiko puhelu ennen vai jälkeen uutispommin.

Herää epäilys, että Natossa on säikähdetty Haaviston lausuntoa. Yllätyksen mahdollisuuden nostaa esiin myös Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu.

Joka tapauksessa Haavisto arvioi, että Turkin suuttumuksesta ”seuraa lykkäys Nato-prosessiin” ja lykkäys on ”vähintäänkin viikkoja”.

Aamuinen lausunto oli Haavistolta moka – epätarkka lipsahdus, josta tuli outo sotku.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.