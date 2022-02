Hallituksen tavoite liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä edellyttää vielä lisätoimia. Yhtenä keinoista liikenneministeri Timo Harakka (sd) esitti äskettäin korkeampaa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nostaminen tuottaisi toivottuja lisäpäästövähennyksiä, mutta nostaisi fossiilisten polttoaineiden hintaa. Hintojen nousupaine ”on ihan tuntuva” jo nykyisin, Harakka kertoi viitaten jo aiemmin sovittuun jakeluvelvoitteen nostoon.

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi kommentoi Harakan väläytystä velvoitteen lisäkiristyksestä Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa.

”Keskustan ministerit eivät ole kuitanneet Harakan esittämiä toimia. Ei ole valmiutta edetä niiden kanssa tällä hetkellä”, Kemppi sanoo.

”Polttoaineiden hinta on niin korkea, että se on ihmisille tällä hetkellä aivan kohtuuton. Erityisesti heillä, jotka käyvät töissä alueilla, joissa julkinen liikenne ei ole käytettävissä. Sen takia ei voida antaa piiruakaan periksi, että [hinta] nousisi poliittisilla toimilla enää tällä vaalikaudella.”

Tämä on lupaus, jonka keskusta on antanut äänestäjilleen, Kemppi muistuttaa. Hänen mukaansa bensaveron indeksikorotus kauden alussa oli kipurajalla, ja tämän jälkeen erityisesti maailmanmarkkinoiden tilanne on nostanut hintoja.

Kempin mukaan ratkaisuja tilanteeseen ”haetaan joka päivä”: kuljetusyritysten avuksi on muun muassa annettu esitys ammattidieselistä.

