Suomen Luonnonsuojeluliitto on pettynyt siihen, että toimet fossiilisten polttoaineiden ja turpeen tuista luopumiseksi lykkääntyivät. Marinin hallitus on kertonut tänään ilmastokokouksensa annista.

Hallitus kertoi uudesta ilmastorahastosta ja siitä, että teollisuuden sähkövero alennetaan eurooppalaiseen minimiin asteittain alkaen ensi vuodesta. Lisäksi hallitus sopi ilmastokokouksessa, että hiilinielua voitaisiin kasvattaa kolmella miljoonalla tonnilla maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman avulla.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Marinin hallituksen sopimus uudesta ilmastorahastosta ja päästövähennysten mittaluokasta ovat edistystä, mutta tavoite hiilinieluille on riittämätön.

“Vitkutteluun ei ole aikaa. On tärkeää, että hallitus pääsi yhteisymmärrykseen päästövähennysten mittaluokasta, sillä se antaa suuntaa hallituksen muille uudistuksille liikenteestä energiantuotantoon. Kuitenkin jo nyt olisi tarvittu selkeitä uusia toimia, kuten päätös turpeen verotuen poistosta. On haihattelua tavoitella turpeelle uusia käyttömuotoja, sillä turpeen paras käyttötarkoitus ilmaston ja ympäristön näkökulmasta on olla suossa osana toimivaa ekosysteemiä”, toteaa Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä tiedotteessa.

Liiton mukaan hiilinielulinjaus tarkoittaa, että hiilinielut jäisivät parhaassa tapauksessa noin 21 miljoonaan tonniin vuonna 2035, vaikka maankäyttösektorin hiilinielu romahti 9,8 miljoonaan tonniin vuonna 2018.

Liitto huomauttaa, että samaan aikaan pelkästään Metsä Groupin Kemiin havittelema sellutehdas kasvattaisi metsien hakkuita 4–5 miljoonaa kuutiota vuodessa, mikä pienentäisi hiilinielua 6–10 miljoonalla tonnilla.

Suojeluasiantuntija Hanna Ahon mukaan Marinin hallituksen on otettava kokonaisvastuu hiilinielujen kehityksestä ja hillittävä toimia, jotka heikentävät nieluja tai muuten tavoite kunnianhimoinen ilmastotavoite vaarantuu. Hallituksen tavoitteen mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen eli ilmastoa viilentävä nopeasti sen jälkeen.

“Jotta Suomi voi olla 2030-luvulla ilmastoa viilentävä, tarvitsemme selvästi vahvempia hiilinieluja ja toimia, joilla metsien hakkuut pysyvät kurissa. Kasvavat hakkuut uhkaavat sekä hiilinieluja että metsäluonnon säilymistä. Metsäkato on pysäytettävä ja valtion mailla on siirryttävä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen”, Aho sanoo tiedotteessa.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että ympäristö-, kehitys ja ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet erityisesti fossiilisten polttoaineiden ja turpeen tuista luopumista. Näitä päätöksiä joudutaan kuitenkin odottamaan huhtikuun kehysriiheen ja elokuun budjettiriiheen.

Energiateollisuus tyytyväinen

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) pitää puolestaan Suomen hallituksen ilmastopoliittisia linjauksia hiilineutraaliudesta toivottuina.

”Energia-ala on edellyttänyt, että poliittiset päätökset vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteita. Tämän päivän keskusteluiden tuloksena hallitus vauhdittaa Suomen ilmastotoimia ja vahvistaa luottamusta Suomeen vakaana investointiympäristönä”, sanoo ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

Energiateollisuus on sitoutunut puolittamaan energiantuotannon päästöt 2030 mennessä ja arvioi, että turpeen käyttö tulee vähintään puolittumaan samassa ajassa.

”Turve ei ole ongelma vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen kannalta.”

”Turpeen päästöjen vähentämiseksi ei tarvita uutta taloudellista ohjausta, kunhan EU toimeenpanee yhteistä ilmastopolitiikkaa ja päästökaupan toimivuudesta huolehditaan. Turpeen käytön korvaamisen rinnalla on oleellista pohtia mm. energiahuollon toimitus- ja huoltovarmuutta.”

Energiateollisuuden mukaan kaukolämpöjärjestelmään kytkettävät lämpöpumput ja datakeskusten veroratkaisut ovat ”erittäin keskeisessä roolissa”, kun lämmitystä kehitetään hiilineutraaliksi.

Energiateollisuuden mukaan tehokkaat toimenpiteet ilmaston hyväksi edellyttävät sitä, että toimintaympäristöä voidaan ennakoida. Järjestö pitää hyvänä sitä, että hallitus haluaa selkeyttää alan investointeihin keskeisesti vaikuttavaa veropolitiikkaa.