Eurooppaministerit näyttivät Euroopan komissiolle vihreää valoa ja valtuuttivat sen käymään neuvotteluja uudesta kauppasopimuksesta Britannian kanssa.

Neuvottelujen on määrä alkaa ensi viikolla ja Britannia kertoo omasta neuvottelumandaatistaan tänä torstaina.

EU:n tavoitteena on laaja kauppasopimus, jossa tavarakaupalle ei aseteta kiintiöitä eikä tullimaksuja. EU:n perusperiaatteena on, että pääsy sisämarkkinoille edellyttää, että Britannia kunnioittaa EU:n pelisääntöjä muun muassa liittyen valtiontukisäädöksiin, verotuspolitiikkaan, työelämä- ja ympäristönormeihin.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen sanoi, että tiistain kokouksessa EU oli ”harvinaisen yhtenäinen”.

”Oli suorastaan silmiinpistävää, että maa toisensa jälkeen antoi varauksettoman tukensa sille, että on tärkeää säilyttää EU:n yhtenäisyys.”

Neuvotteluissa takaraja on jo tämän vuoden lopussa, mutta Tuppuraisen mukaan eväät ovat hyvät.

”Britannia on läheinen kumppani, ei tuntematon vastapuoli. Lisäksi EU:n neuvottelutiimi on todelle hyvä, [EU:n pääneuvottelija] Michel Barnier on kokenut.”

Tuppuraisen mukaan Suomi sai neuvottelumandaattiin mukaan sille tärkeät asiat, kuten tasavertaisten kilpailuedellytysten säilyminen ja lentoliikenne, jossa Finnairille on tärkeää yli- ja jatkolennot.

”Kaikesta neuvotellaan rinnakkain, mutta siitä huolimatta meidän on syytä valvoa, että lentoliikenne tulee hyvissä ajoin käsitellyksi.”

Kysymykseen siitä, kenellä on neuvotteluissa enemmän hävittävää, Tuppurainen vastaa, että molemmilla.

”Kaikki me tulemme häviämään, koska mikään diili ei ole sen veroinen kuin EU:n jäsenyys.”

Tuppuraisen mukaan Britannian halu lähteä sisämarkkinoilta ja tulliliitosta sekä haluttomuus liittyä vapaakauppa-alueeseen kertoo siitä, että Britannia haluaa etääntyä.

”Etääntyminen tulee maksamaan taloudellisesti.”

Tuppurainen myöntää, että Britannian politiikoilta tulee julkisuuteen kommentteja, jotka on tarkoitettu omalle yleisölle. Britannian hallitus korostaa esimerkiksi, että se hakee taloudellista ja poliittista itsenäisyyttä ja siksi ei voi taipua EU:n sääntöjen noudattamiseen.

”Kysymys ei ole itsenäisyydestä. Britannia on täysin suvereeni maa ja aikaansaanut brexitin. Kysymys on siitä, minkälaisella sopimuksella jatkossa teemme yhteistyötä.”

Ministeri muistuttaa, että Britannia on EU:lle läheinen kauppakumppani sekä maantieteellisesti että volyymeiltaan. Siksi EU on kiinnostunut siitä, että uusia kaupan esteitä syntyy mahdollisimman vähän.

LUE SEURAAVAKSI: