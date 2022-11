Suomen katujengikehitys on vielä alkuvaiheessa muihin maihin verrattuna, arvioi poliisikomentaja Lasse Aapio. Helsingin poliisilaitoksella aloitti lokakuussa uusi katujengirikollisuuteen keskittyvä koordinaatioryhmä, jossa ovat mukana muun muassa uhkatutkintaryhmä, analyysi- ja tiedusteluryhmä sekä valvonta.

Ensimmäiset havainnot katujengi-ilmiöstä tehtiin Helsingissä toukokuussa 2021, kun väkivallan kierre kahden eri ryhmän välillä alkoi. Helsingin poliisi esti lokakuussa 2021 katujengien välisen väkivallanteon Kaivohuoneella, ja tämän vuoden toukokuussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi ensimmäiset henkilöt kokonaisuuteen liittyen.

”Rikostutkintamme onnistui erinomaisesti ja tilanne rauhoittui. Tilannekuvan muodostaminen nopeasti syntyneestä ja muuttuvasta ilmiöstä ei ole helppoa, joten paransimme tietojenvaihtoa Länsi- ja Itä-Uudenmaan poliisilaitosten sekä Keskusrikospoliisin kanssa. Teemme yhteistyötä myös Pohjoismaiden pääkaupunkien ja Lontoon poliisin kanssa. Suomen kehitys on vielä alkuvaiheessa muihin maihin verrattuna, arvioi poliisikomentaja Aapio tiedotteessa.

Aapion mukaan asia on otettava haltuun nyt, kun ilmiö on vasta alkutekijöissään. Lokakuussa aloittaneen koordinaatioryhmän tarkoituksena on kehittää katujengirikollisuuteen liittyvää havainnointia, tiedonkulkua, tilannekuvaa ja tutkintajärjestelyjä poliisilaitoksen sisällä. Ryhmän puheenjohtaja on rikosylitarkastaja Markku Heinikari.

Alaikäisryhmien rikokset eivät tarkoita jengiytymistä

Alaikäisten ryhmissä tekevät rikokset ovat puhuttaneet julkisuudessa. Poliisin mukaan tässä ei ole kyseessä uusi ilmiö. Alaikäiset tekevät rikoksia tyypillisesti ryhmässä, mutta se ei poliisin näkökulmasta tarkoita jengiytymistä.

Keskusrikospoliisin selvityksen mukaan alaikäisten väkivaltarikollisuuden kasvu vuosina 2015–2021 ei liity tiettyyn väestöryhmään, alueeseen, ilmiöön tai tapahtumapaikkaan. Kaupunkien vertailussa havaittiin, että rikollisuus on kasvanut selvästi enemmän pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kaupungeissa ja pienemmissä kaupunkimaisissa kunnissa kuin pääkaupunkiseudulla.

”Helsingissä nuorten ryöstörikosten määrä on tänä vuonna kasvanut merkittävästi. Alaikäisten ryöstörikoksissa on kuitenkin pääosin kyse eri ilmiöstä kuin katujengiasiassa, jossa keskeiset henkilöt ovat noin parikymppisiä ja rikokset vakavampia”, Aapio sanoo.

Rikoslain mukaan järjestäytyneellä rikollisuudella tarkoitetaan vähintään kolmesta henkilöstä koostuvaa ryhmää, joka tekee yhteistuumin vakavia rikoksia. Katujengien rakenteet ovat selvästi tätä löyhempiä. Järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenet ovat myös tyypillisesti vanhempia ja rikollisryhmien väkivalta liittyy suoraviivaisemmin rikolliseen bisnekseen. Katujengeillä on kuitenkin todettu yhteyksiä myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Tunnistettujen katujengien välillä on selviä eroja rikollisen toiminnan aktiivisuuden ja rakenteen suhteen. Katujengien ja niihin kuuluvien henkilöiden määrittely ei ole yksinkertaista. Poliisin mukaan katujengissä on yleensä yksi tai useampi johtohahmo sekä ydinryhmä.

”Katujengi on useiden henkilöiden muodostama ryhmä, jolla on oma nimi ja identiteetti. Jengiin kuuluvat henkilöt tekevät erilaisia rikoksia yhdessä ja yksin. Tunnistettujen jengien nimet viittaavat usein katuihin tai kaupunginosiin.”

”Jengien keskeiset henkilöt ovat tällä hetkellä suomalaisia parikymppisiä miehiä, joilla on maahanmuuttajatausta. Ryhmissä ja niiden vaikutuspiirissä on myös alaikäisiä. Useilla keskeisillä jäsenillä on nuoresta iästä huolimatta pitkä rikoshistoria.”

Suomessa katujengit eivät poliisin mukaan pidä katuja tai asuinalueita hallussa. Jengeihin kuuluvilla henkilöillä on kuitenkin laajaa vaikutusvaltaa sosiaalisen median alustoilla, joilla he ruokkivat rikollisen elämäntavan ihannointia ja vastakkainasettelua.

”Myös gangstarap-musiikkia käytetään uhoamisen ja vastakkainasettelun keinona. Vastakkainasettelut eskaloituvat väkivaltaisina yhteenottoina, joita on nyt jo nähty useita. Motiivit näihin väkivallantekoihin ovat usein vähäpätöisiä. Meillä on paljon kansainvälisiä esimerkkejä siitä, mihin tällaisen ilmiön kehityskulku voi johtaa. Tähän on suhtauduttava vakavasti.”

Oleellista estää asuinalueiden eriytymistä ja syrjäytymistä

Poliisin mukaan päättäjien, viranomaisten ja muiden toimijoiden tulee yhteistyössä puuttua katujengi-ilmiön juurisyihin. Tässä yksi oleellinen asia on nopeuttaa nuorten rikos- ja oikeusprosessia, mikä helpottaisi rikoskierteen katkaisua ja auttaisi myös rikosten uhreja.

Sekä tekijöiden että uhrien taustalla on muun muassa syrjäytymistä, päihteiden käyttöä, häiriöitä ja persoonallisuuden piirteitä. Kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret korostuvat rikosten tekijöinä ja uhreina. Lisäksi ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat kantaväestöä useammin sekä rikoksesta epäiltynä että joutuvat useammin rikosten uhriksi.

Sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan rikollisuuden määrä on ollut Suomessa laskusuuntainen viimeiset 30 vuotta. Väheneminen on nähtävissä niin viranomaisten tietoon tulleen rikollisuuden kuin uhritutkimuksin selvitettävän kokonaisrikollisuuden osalta.

Oleellista on ilmiön kannalta on poliisin mukaan estää asuinalueiden eriytymistä sekä vähentää syrjäytymistä. Helsingin poliisi perusti ennalta estävän toiminnon 2012 ja alaikäisten rikoksia tutkivan nuorisoryhmän vuonna 2018. Tiivistä yhteistyötä tehdään kaupungin, koulujen ja lastensuojelun kanssa.

Yhteistyötä tehdään erityisesti Turvallinen Helsinki -verkostossa, jonka tehtävänä on edistää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta Helsingissä. Verkostoon kuuluu viranomaisia ja järjestöjä.

LUE SEURAAVAKSI: