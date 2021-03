Koronatartunnan vuoksi eristykseen määrätyn henkilön epäillään rikkoneen määräystä Kittilän Levillä, kertoo poliisi, joka on aloittanut tutkinnan henkilön toiminnasta.

Tutkinta alkoi terveysviranomaisen tekemän ilmoituksen perusteella.

”Poliisille tehdyn ilmoituksen perusteella on syytä epäillä henkilön rikkoneen hänelle tartuntatautilain perusteella annettua eristämispäätöstä 9.–10.3. Levillä. Kenenkään ulkopuolisen ei tässä vaiheessa epäillä altistuneen teon vuoksi”, poliisin tiedotteessa todetaan.

Kun tauti on todettu, henkilö eristetään. Taudille altistuneet puolestaan määrätään karanteeniin. Poliisi ja terveysviranomaiset muistuttavat, että eristämistä ja karanteenia koskevat päätökset ja määräykset ovat velvoittavia.

”Niiden noudattamisen tärkeimpänä tavoitteena on tietysti pyrkimys estää taudin leviämistä. Päätöstä rikkoessaan henkilö myös syyllistyy rikokseen. Karanteenin rikkominen on terveydensuojelurikkomuksena rangaistavaa ja seuraamuksena on sakko. Eristämisen rikkominen voi tulla arvioitavaksi myös mm. terveyden vaarantamisena, josta rangaistuksena on aina vankeutta.”

Poliisin mukaan terveysviranomaiset ovat nyt huolissaan ihmisten asenteesta.

”Taudinjäljittäjät ovat havainneet joidenkin ihmisten suhtautuvan heidän työhönsä altistumisten selvittämisessä välinpitämättömästi – jopa vääriä tietoja antamalla – vaikka epidemiatilanne on yhä paheneva. Poliisi ja terveysviranomaiset ovat myös huolissaan siitä, että bileet mökeillä jatkuvat eivätkä ihmiset noudata kokoontumissuosituksia. Tiedossahan on, että tällaiset tapahtumat ovat niitä joissa tauti leviää.”

Tauti leviää nyt erityisesti Levillä

Lapin koronatilannetta seurataan koronaturvallinenlappi-sivustolla, joka on Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja House of Laplandin ylläpitämä sivusto. Infektioiden torjuntayksikkö kertoo sivuilla keskustelevansa tänään Kittilän kunnan terveysviranomaisten kanssa Levin tilanteesta ja mahdollisista lisätoimenpiteistä tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Levin tartuntamäärä kasvaa edelleen.

”Tauti leviää nyt erityisesti Levillä. Kuluvalla viikolla on todettu yhteensä 25 tapausta, joista 16 on Leviin liittyviä. Tartuntoja esiintyy paljon kausityöntekijöillä, pitempään Levillä asuvilla ulkopaikkakuntalaisilla ja lisäksi karanteenissa on tällä hetkellä myös paljon ihmisiä, jotka eivät työskentele majoitus- ja ravintola-alalla. Ainakin osa Levin viimeaikaisista tartunnoista liittyy yksityisesti järjestettyihin juhliin ja kokoontumisiin. Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö muistuttaa, että koko sairaanhoitopiirin alueella ei tulisi suosituksen mukaan järjestää yli kuuden henkilön yksityisiä juhlia tai kokoontumisia”, nettisivuilla todetaan.

Muutoin tilanne on Lapin sairaanhoitopiirin alueella melko rauhallinen. Toissa viikolla Lapissa todettiin 41 tapausta ja viime viikolla 28 tapausta. Toistaiseksi tällä viikolla on todettu 25 tapausta.

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 683 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Jo viikko sitten Lapin sairaanhoitopiirin alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan alueen tartuntatapaukset liittyvät matkailuun tai sairaanhoitopiirin ulkopuolella tapahtuneisiin kontakteihin. Lapin sairaanhoitopiirissä ollaan nyt epidemian kiihtymisvaiheessa.