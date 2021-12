Oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko jatkaa koronarokotteiden kritisoimista.

Perussuomalaisten rokotepuheet ovat herättäneet viime aikoina huomiota, ja Uusi Suomi kysyi puheenjohtaja Riikka Purralta puolueen rokotesuhteesta.

Niikko jatkoi eduskunnassa rokotteiden kyseenalaistamista tiistaina. Hän viittasi Gibraltariin, missä rokotekattavuus on hyvin korkea, mutta epidemiatilanne silti huono.

”Rokote ei siis ratkaise tätä pandemiaa. Silti Suomessa painostetaan kaikin keinoin loppuja rokottamattomia ottamaan rokotteet, koska rokotekattavuuden nousua pidetään tärkeimpänä tavoitteena. Painostus ja pakko lisäävät ainoastaan vastarintaa ja levottomuutta”, Niikko sanoi tartuntatautilain muutoksen käsittelyssä.

Gibraltarin viranomaiset tosin uskovat, että epidemia saadaan hallintaan juuri tehosterokotuksilla, jotka ovat nyt laajalti käynnissä maassa. Epidemian uuden nousun takana arvioidaan osaltaan olevan aiempien rokoteannosten tehon hiipuminen. Akuuttiin tartunta-aaltoon on vastattu rajoituksilla.

Suomessa kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR on ottamassa tänään kantaa lasten rokotuksiin ja kolmansiin annoksiin.

”Erityisen huolissani olen siitä, että hallitus suunnittelee rokottavansa 5—11-vuotiaat lapset”, Niikko sanoi eduskunnassa.

Niikko viittasi myös lukuisiin haittailmoituksiin, joita koronarokotuksista on tehty. Ilmoittaja tosin arvioi itse, onko kyseessä vakava haitta. Tästä syystä haittailmoituksista ei voi tehdä suoria päätelmiä rokotteiden haitoista, ovat asiantuntijat todenneet.

Niikon puheet herättivät ihmetystä

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ihmetteli perussuomalaisten ”rokotekriittisyyttä” ja sitä, että Niikko puhui lasten rokottamista vastaan. Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) syytti Niikkoa epäluulon kylvämisestä.

Hallituspuolue keskustan konkarikansanedustaja Esko Kiviranta totesi olevansa hämmästynyt. Hänen oli vaikea löytää logiikkaa Niikon puheista.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi toivoi, että rokotteisiin liittyvät yksityiskohdat olisi hyvä jättää ammattilaisten päätettäväksi. Hän totesi luottavansa täysin Suomen viranomaisjärjestelmään ja siihen, että kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä pohtii omalla asiantuntemuksellaan, mikä on viisasta.

”Ymmärrän, että meitä kansanedustajia on täällä monella asiantuntemuksella – on varmasti lääkäreitäkin – mutta itse voin sanoa, että aika pidättyväisesti suhtaudun siihen, että me aletaan yksityiskohtaisesti täällä määrittelemään poliittisesti, mikä on kansallisen rokoteohjelman sisältö ja järjestys, ketä rokotetaan”, Lohi sanoi.

HUSin entinen toimitusjohtaja, pääministeripuolue sdp:n kansanedustaja Aki Lindén huomautti, että Gibraltarilla koronakuolemien määrä on vähentynyt merkittävästi. Hän ihmetteli, miten kukaan voi väittää, että koronarokotuksilla ei olisi merkitystä tai hyötyä.

”Suuri ongelma on se, että meillä on noin 800 000 henkilöä Suomessa yli 12-vuotiaista vielä ilman kahta rokotetta, ja pitkälti sen seurauksena me nyt näitä ongelmia Suomessa koemme", hän sanoi.

Twitterissä Lindén totesi, että perussuomalaiset ”pyöri ihan omissa rokotekriittisissä koloissaan”.

”Näyttävät peesaavan Turtiaista – ihmettelen”, hän tviittasi.

Perussuomalaisista lähtöpassit saanut Ano Turtiainen tunnetaan muun muassa koronarokotevastaisuudestaan.

Niikko myöntää, että rokote suojaa vakavilta sairauksilta tai jopa kuolemalta, mutta toteaa samaan aikaan, että useita rokotettuja on kuollut.

”Ja jopa rokotteesta johtuen”, Niikko täräytti.

Tiedossa ei ole koronarokotteesta johtuvia kuolemia Suomessa. Maailmalla on raportoitu joistakin vahvistamattomista tapauksista, joissa on epäilty yhteyttä koronarokotteeseen. Esimerkiksi syöpäkeskuksen ylilääkäri Panu Jaakkola puolusti vastikään koronarokotteiden turvallisuutta ja huomautti, että mRNA-rokotteiden haittoja on tutkittu suuremmilla potilasmäärillä kuin koskaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kuolleisuutta seurataan yhtenä osana koronarokotusten normaalia turvallisuusseurantaa ja tähän mennessä kuolleisuutta on seurattu kaikkiaan noin 3,9 miljoonan rokotetun osalta. Seurannassa on todettu, että rokotettujen kuolleisuus rokotuksen jälkeisinä viikkoina on pienempää kuin rokottamattomilla, kun huomioidaan muun muassa henkilöiden ikä, sairaudet ja sukupuoli.

Suomen Fimeassa on 16. marraskuuta mennessä käsitelty 132 koronarokotuksiin liittyvää haittavaikutusilmoitusta, joissa kerrotaan potilaan menehtyneen. Rokotteen mahdollista myötävaikuttavaa roolia ei Fimean mukaan voitu täysin poissulkea kolmasosalla, jotka menehtyivät pitkälle edenneisiin perussairauksiin.

”Ajallinen yhteys rokotuksen ja kuoleman välillä ei tarkoita, että rokotuksella ja kuolemalla olisi syy-yhteys. Suomessa menehtyy vuosittain noin 55 000 ihmistä. Koronarokotteita annettiin ensimmäisten joukossa muun muassa hoivakodeissa asuville ikääntyneille, joiden riski menehtyä perussairauksiinsa on lyhyelläkin aikavälillä korkea”, Fimea toteaa.

”Pakko flirttailla kulkutautimyönteisten voimien kanssa”

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen totesi olevansa todella surullinen kuultuaan perussuomalaisten puheenvuoroja.

”Annatte ymmärtää asioita väärällä tavalla liittyen tähän koronaan ja tähän tautiin. Siis passin tavoitteena on suojata ennen kaikkea heitä, jotka eivät ota rokotetta, koska on lääketieteellinen tosiasia, että rokote suojaa tältä koronan vakavalta muodolta ja nyt tehohoidossa olevista ehdoton valtaosa on rokottamattomia. Tämä on tosiasia”, Honkonen sanoi.

”Täytyy sanoa, että kyllä minä ihmettelen tätä perussuomalaisten toimintaa tässä kysymyksessä. Kannatatteko te oikeasti tätä ihmisten rokottautumista? Minä ymmärrän, kun edustaja Turtiaista kuunteli, että teitä poliittisesti ahdistaa se, että jos nämä tiihoset ja muut teidän puolueestanne lähtevätkin Turtiaisen kelkkaan, ja sen takia teidän on pakko flirttailla näiden rokotekriittisten ynnä muiden kulkutautimyönteisten voimien kanssa. Mutta minun mielestäni vastuuntuntoisen puolueen pitää sanoa asiat niin kuin ne tieteellisesti on todettu ja niin kuin ne ovat, varsinkin kun eletään tällaisen kansainvälisen kriittisen epidemian olosuhteissa.”

Purra totesi Uudelle Suomelle, että perussuomalaiset kannattaa strategiaa, jossa pandemiasta pyritään selviämään koronarokotteiden avulla, mutta toistaiseksi strategia ei ole juuri toiminut.

Tiihosella Honkonen viittaa rokotevastaisena tunnettuun paikallispoliitikkoon Ossi Tiihoseen (ps).

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) katsoi, ettei eduskunnassa kannata lähteä rokottamattomien ja rokotettujen välisiin kiistoihin. Hänen mukaansa esimerkiksi Helsingissä rokottamattomien ilmaantuvuus on ollut jo viikkoja 900.

"Rokottamattomalla ihmisellä on erittäin suuri riski saada korona, ja he päätyvät lähes kokonaan tehohoitoon – siis tehohoidossa on lähes, vain ja ainoastaan rokottamattomia – ja siksi ei näitä kannata laittaa vastakkain. Mutta on myös tunnustettava, että myös rokotetut sairastuvat, jos tautia on liian paljon liikkeellä, ja sekin pitää ottaa yhtä vakavasti. Siksi toivonkin, että eduskunnassa edistetään nyt sitä, että työkalut ovat käytössä, ja ollaan itse aktiivisesti tätä epidemiaa hallitsemassa, ei vastustamassa kaikkea”, Kiuru sanoi eduskunnassa tiistaina.

