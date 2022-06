Suomi ja Ruotsi osallistuvat viikon päästä alkavaan Naton huippukokoukseen Madridissa. Samaan kokoukseen ovat osallistumassa Australia, Etelä-Korea, Japani ja Uusi-Seelanti, joista yksikään ei ole Nato-maa. Maiden myös odotetaan pitävän oman neljän maan kokouksensa Madridissa.

Kaikki neljä maata ovat tuominneet Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa, osallistuneet Venäjälle asetettuihin pakotteisiin ja tukeneet Ukrainaa eri tavoin. Japanilla on meriraja ​​Venäjän kanssa ja maiden välinen rajakiista on pahentunut kevään aikana. Venäjän historiallinen tuki Pohjois-Korealle taas on ikuinen turvallisuushuoli Etelä-Korealle.

Ainoa yhteinen huoli maille ei kuitenkaan ole Venäjä. Vaikutusvaltaansa Aasian merialueilla on lisännyt Kiina, joka on tehnyt viime vuosina huomattavia harppauksia niin aluevaatimustensa kuin sotilasteknologiankin osalta.

Kuluneena keväänä Kiina on esimerkiksi tehnyt yhteistyösopimuksen Salomonsaarten kanssa. Se voi sopimuksen nojalla perustaa sinne sotilastukikohdan. Sekä Australia että Uusi-Seelanti ovat kritisoineet sopimusta.

Huolena Kiina

Australian ja Kiinan välejä hiertää kauppakiistasta ja koronaviruskeskustelusta alkanut suhteiden tulehtuminen, joka jatkui entisestään Australian ostettua Yhdysvalloista Britannian tuella sukellusveneitä.

Japanilla on aktiivinen aluekiista Kiinan kanssa, Etelä-Korean kanssa välit taas tulehtuivat, kun Etelä-Koreaan otettiin yhdysvaltalainen ohjuspuolustusjärjestelmä Pohjois-Korean varalle.

Kiinan katsotaan olevan jo niin iso turvallisuusuhka alueella, että perinteisesti hyytävissä väleissä olleet Etelä-Korea ja Japani ovat aktiivisesti tulossa saman keskustelupöydän ääreen.

On tuskin sattumaa, että samassa kokouksessa hyväksyttäneen Naton uusi strateginen konsepti, jossa on vahva Kiina-painotus. Edellisen kerran konseptia on päivitetty vuoden 2010 kokouksessa. Kiina nähdään julkisten lausuntojen mukaan nykyään systemaattisena uhkana.

Suomi mukana keskustelussa

Kiina on täysin tietoinen tilanteesta. Maan ulkopoliittisten puheiden voidaan odottaa kovenevan sitä mukaa kun koronavirustoimien todellinen vaikutus maan talouskasvun hidastumiseen valkenee, samalla kun kommunistisen puolueen syksyn suuri kokous lähestyy.

Autoritäärisillä valtioilla kun on tapana etsiä uhkia ulkopuolelta sitä mukaa kun oma sisäpoliittinen tilanne vaikeutuu.

Kun Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset etenevät toivottavasti mahdollisimman ripeästi, tulee Suomesta entistä merkittävämpi osa maailmanpoliittista keskustelua.

Vaikka Nato-kysymykset ja julkinen keskustelu ymmärrettävästi painottuvat Euroopan ja Yhdysvaltojen näkökulmaan asiassa, seurataan Aasiassa jatkossa entistä tarkemmin länsimaiden keskusteluja ja reaktioita.

Jatkossa Suomen poliittisilla päättäjillä onkin hyvä olla entistä tarkempi käsitys myös Venäjän itäpuolisten talousmahtien ulkopoliittisista linjoista ja keskinäisistä suhteista. Jokaisen maan eri saariryhmittymistä käyttämistä nimistä ja Taiwanin kysymyksen viimeisistä käänteistä nyt puhumattakaan.

Kirjoittaja on Kauppalehden ja Alma Talentin kirjeenvaihtaja Hongkongissa. Uusi Suomi ja Kauppalehti kuuluvat Alma Talentiin.

