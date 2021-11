Hallituksen sisäministeri ja ympäristöministeri vaihtuivat perjantaina, kun vihreät kierrättää ministereitään puheenjohtaja Maria Ohisalon perhevapaalle jäämisestä johtuen.

Ohisalon paikalle uudeksi sisäministeriksi nousee nykyinen ympäristöministeri Krista Mikkonen ja uudeksi ympäristöministeriksi nimitetään kansanedustaja Emma Kari.

Mikkonen otti avausinfossaan kantaa Valko-Venäjän hybridioperaatioon ja siirtolaistilanteeseen Puolan rajalla.

”Tässä hetkessä kiireellisintä on estää humanitaarisen kriisin kärjistyminen raja-alueella. Yhtään ihmishenkeä ei voida menettää sivusta katsellen”, Mikkonen linjasi.

Hänen mukaansa EU:n tulee ”huolehtia omien arvojensa ja periaatteidensa noudattamisesta ratkaisua etsiessään”. Tällä hän viittaa kansainvälisiin sopimuksiin ja oikeuteen hakea turvapaikkaa.

Mikkoselta kysyttiin myös suoraan, tulisiko raja-alueelle jumiin jääneet siirtolaiset ottaa vastaan EU-alueelle humanitaarisen kriisin estämiseksi. Tähän tuore ministeri ei ottanut kantaa. Hänen mukaansa EU:n täytyy huolehtia siitä, että ihmisiä ei käytetä hybriditoiminnan pelinappuloita ja varmistaa ettei kukaan jää turvattomaan tilanteeseen. Tähän ”EU-tasolla etsitään ratkaisua”.

”On selvää, että tällä hetkellä EU:n ja sen jäsenmaiden kyky suojautua tai reagoida hybridioperaatioihin on heikko. Yksi suurimpia syitä tähän on se, että yhteisistä toimintalinjoista ei ole päästy sopimaan, kun niin moni jäsenmaa on halunnut maahanmuuttopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä vetää omaa linjaansa ja hoitaa asioita kansallisen lainsäädännön kautta – enemmän tai vähemmän kansainvälisiä velvoitteita väistäen tai kiertäen”, Mikkonen paheksui.

Ministerin mukaan EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistaminen parantaisi suojautumiskykyä. Hän kuitenkin huomautti, että ”suoranaiset keinot” puuttua hybridivaikuttamiseen ovat muita kuin turvapaikkajärjestelmään kuuluvia.

