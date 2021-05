Ilmalämpöpumpun asentaminen kerrostaloasuntoon helpottuu tuoreen korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen myötä, arvioi Suomen Vuokranantajat ry, joka pitää ratkaisua onnistuneena.

Yhdistyksen mukaan korkeimman oikeuden tuomio muuttaa alalla aiemmin vallinnutta näkemystä, jonka mukaan rakennuksen ulkoseinä olisi asunto-osakeyhtiön hallinnassa olevaa tilaa.

Asunto-osakeyhtiöt ovat näin voineet kieltää kokonaan ilmalämpöpumppujen asentamisen rakennukseen. Oikeuden päätöksen myötä yhtiöt eivät voi perusteetta kieltää osakasta asentamasta ilmalämpöpumppua parvekkeelleen.

”Pidän korkeimman oikeuden ratkaisua hyvin perusteltuna. On ollut ongelmallista, että asunto-osakeyhtiöt ovat voineet mielivaltaisesti kieltää osakkailta heille merkityksellisiä muutostöitä. Jatkossa kieltämisen sijaan yhtiön on keskityttävä tarpeellisten ehtojen määrittämiseen, mutta muutostyön kieltäminen kokonaan on selvästi vaikeampaa”, toteaa Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimies Tarik Ahsanullah tiedotteessa.

Myös tulevaisuudessa asunto-osakeyhtiöt voivat asettaa tehtäville muutostöille ehtoja. Esimerkiksi ilmalämpöpumppua ei voi korkeimman oikeuden päätöksestä huolimatta asentaa automaattisesti omin luvin.

”Lain mukaan yhtiöllä on edelleen oikeus asettaa muutostyölle ehtoja, jotka ovat tarpeen rakennuksen vahingoittumisen tai muun haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi. Osakkaan tulee aina ilmoittaa ilmalämpöpumpun asentamisesta yhtiölle, joka voi tämän jälkeen asettaa ehtoja työlle”, Ahsanullah huomauttaa.

Yhtiöillä on myös mahdollisuus kieltää muutostyöt.

Vuokranantajat ry muistuttaa myös vuokralaisia, että oikeuden päätös ei muuta vuokralaisen mahdollisuuksia muutostöihin. Lain nojalla vuokralaisella ei ole oikeutta suorittaa vuokraamassaan huoneistossa mitään muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa.

”Myös vuokralaisten kannalta korkeimman oikeuden ratkaisu on hyvä. Vuokranantajina toimivat osakkaat voivat jatkossa helpommin parantaa asumisviihtyvyyttä parvekkeellisissa huoneistossa ilmalämpöpumpun asentamalla”, Ahsanullah sanoo.

Oikeuden päätös. Korkeimman oikeuden mukaan ilmalämpöpumpun asentaminen parvekkeelle on osa osakehuoneiston muutostöitä.