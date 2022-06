Suomen ja Ruotsin neuvottelut Turkin kanssa jatkuvat tällä viikolla, kun puolustusliitto Nato kokoontuu huippukokoukseensa Espanjan Madridiin.

Huippukokous alkaa tiistaina, jolloin presidentti Sauli Niinistö tapaa Madridissa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin, Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin.

”Päämiestason tapaamista edeltää tänään [maanantaina] Suomen, Ruotsin ja Turkin virkamiestason neuvottelukierros Naton isännöimänä Brysselissä”, presidentin kanslia kertoo Twitterissä.

Turkki on asettunut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien edistymisen tielle syyttäen pohjoismaita terroristijärjestö PKK:n sekä muiden, Turkin terroristisiksi luokittelemien kurdijärjestöjen toiminnan sallimisesta ja jopa tukemisesta. Erdoğanin neuvonantaja Ibrahim Kalın sanoi turkkilaislehti Sabahin mukaan sunnuntaina, että Turkki odottaa molemmilta jäsenehdokkailta selvää kantaa ”PKK-terroristeja ja niiden syyrialaisia sisarjärjestöjä YPG:tä ja PYD:tä vastaan”.

“Me kerroimme heille, että pallo on nyt heillä”, Kalin sanoo Turkin viestistä aiemmissa neuvotteluissa, jotka eivät ole tuottaneet läpimurtoa kiistassa.

Madridin kokoukseen osallistuminen ei Kalinin mukaan tarkoita, että Turkin vaatimukset olisivat lieventyneet. Jos virkamiesneuvottelut Brysselissä maanantaina tuottavat neuvottelutuloksen, voisi Madridin tapaaminen olla tuloksekkaampi, Kalin viestii.

Turkki on ilmoittanut, ettei se pidä Madridin kokousta takarajana kiistan ratkaisulle. Myös Nato on viime aikoina viestinyt, että kiista ei todennäköisesti ratkea niin nopeasti, että Madridin kokouksesta vielä lähetettäisiin Suomelle ja Ruotsille kutsua virallisiin jäsenneuvotteluihin.

Kurdijärjestöihin liittyvien vaatimusten lisäksi Turkki vaatii Suomea ja Ruotsia – sekä todennäköisesti joitakin Nato-maitakin – luopumaan Turkin asevientiä koskevista rajoituksista. Myös kurdijärjestöihin liittyvien vaatimusten arvioidaan olevan tosiasiassa laajempia kuin vain Suomea ja Ruotsia koskevia, sillä useat Nato-maat kuten Yhdysvallat tekevät yhteistyötä Turkin vastustamien kurdijärjestöjen kanssa.

Turkin Erdoğan keskusteli viikonloppuna sekä Naton pääsihteeri Stoltenbergin että Ruotsin Anderssonin kanssa. Stoltenberg kuvaili keskustelua hyväksi korostaen Turkin tärkeyttä Nato-liittolaisena, kun taas Erdoğan viesti, ettei edistystä tapahtunut. Presidentti kertoi Turkin yhä odottavan jäsenkandidaateilta linjansa muuttamista sekä konkreettisia askeleita Turkin vaatimuksiin vastaamiseksi. Hänen mukaansa kaksikon on myös purettava asevientirajoitukset sekä sitouduttava siihen, että vastaavia rajoitteita ei enää oteta käyttöön.

”Tilanne on kiusallinen Natolle”

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll ennakoi Puheenvuoro-blogissaan Madridin kokousta todeten, että vaikka Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet eivät ole kokouksen virallisella agendalla, ovat ne varmasti keskusteluiden ja mediahuomion yhtenä keskipisteenä.

”Kannaltamme on syytä huomioida, että olemme Natolle hyvin yhteensopiva, mieluisa ja puolustusliittoa vahvistava jäsenmaa. Suomen ja Ruotsin jäsenyys on vain ajan kysymys, mutta nykyhetkessä Turkki jarruttaa jäsenyysneuvotteluja”, kokoomuspoliitikkonakin toimiva Limnéll kirjoittaa.

”Tilanne on kiusallinen Natolle tilanteessa, jossa puolustusliiton etuna on esiintyä ja toimia mahdollisimman yhtenäisenä, ja korostaakseen avoimien ovien politiikkaa uusille jäsenmaille. Naton intressinä on, että jäsenyysprosessi edistyisi mahdollisimman jouhevasti. Suomen ja Ruotsin jäsenyydellä on merkittävä positiivinen vaikutus puolustusliittoon kokonaisuudessaan. Paine Turkkia kohtaan kohoaa kuin kesähelteet, mutta Erdoğan-show saanee huippukokouksessa paljon huomiota”, hän arvioi.

Naton huippukokouksen varsinaisen asialistan suuri aihe on puolustusliiton uusi strateginen suunta.

”Huippukokouksessa hyväksytään Naton uusi strateginen konsepti, mikä on Naton tärkein asiakirja ja joka ohjaa Naton poliittista ja sotilaallista kehitystä. Keskeisintä on Naton yhteinen toimintalinja, pelote ja puolustus. Viimeksi puolustusliiton strateginen konsepti päivitettiin Lissabonin huippukokouksessa vuonna 2010, jolloin maailma näytti kovin erilaiselta kuin nyt.”

”Tärkeä keskustelunaihe on Naton itäinen alue (etenkin Baltia ja Puola) – sen sotilaallisen varautumisen sekä läsnäolon vahvistaminen. Tämä on Naton uskottavuudelle kriittinen asia, ja varmasti edellyttää myös Naton eurooppalaisilta jäsenmailta nykyistä vahvempaa panostusta”, Limnéll kirjoittaa.

